Renfe y ADIF reclaman 16 millones por daños del accidente del Alvia en La Hiniesta en Zamora

El abogado de la aseguradora podría tratar de eludir la responsabilidad al acusar a Renfe de no disponer de ningún sistema de seguridad que permitiera detectar obstáculos en las vías del tren y, por tanto, permitieran a los maquinistas detener la máquina antes de llegar al punto en el que la colisión sería segura.

En este caso, el vehículo cayó a las vías desde el puente de la carretera Zamora-Carbajales y no fue posible evitar el descarrilamiento que puso en riesgo a más de 150 pasajeros que vijaban en el Alvia ese 2 de junio de 2020. Lo cierto es que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios realizó "una recomendación" en el año 2013, tras un accidente similar al de Zamora ocurrido en San Fernando de Henares, para que se instalen dispositivos de ese tipo en vías convencionales, como este viaducto que sobrevuela las vías a la altura de La Hiniesta, pero no una ley o normativa de seguridad que obligue a Renfe.

Pero la compañía solo coloca esos sistemas de seguridad para la detección de objetos en los pasos a nivel autorizados y en los elevados sobre el trazado de Alta Velocidad, pero no en las carreteras convencionales porque no existe obligación legal. El punto exacto en el que sucedió el accidente ferroviario es un tramo de vía convencional (la del AVE se separa poco antes de la estación de montaje) y, por tanto, en ese paso superior, que soporta la carretera provincial Zamora-Carbajales, no sería obligatorio contar con esa medida de seguridad.

