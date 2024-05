Saulo, del CB Zamora: "No creo que perdamos este sábado ante Albacete Basket"

"No creo que perdamos este sábado, creo que vamos a ganar; lo digo como lo siento", señaló ayer Saulo Hernández antes del choque decisivo del CB Zamora Enamora frente a Bueno Arena Basket en el Ángel Nieto. Un duelo en el que vencer equivale a dar el salto a LEB Oro.

La frase, sincera, no deja de ser llamativa. Y es que, como el propio técnico destacó, viene de una voz que es "la antítesis" del optimismo desmesurado. Saulo tiene como mantra "respetar al rival, como el que más", y mantiene esa postura, pero encara el duelo con enorme confianza. Un valor que le empuja a expresar esa visión positiva fundamentada por sensaciones y, como aclaró, por números.

"Entiendo la sensación que todos tienen por haber vivido ya una final en casa, tener una oportunidad de ascender y perder. Aquello fue un golpe duro para todos", comentó Saulo, añadiendo: "pero, a día de hoy, este equipo ha jugado 32 partidos oficiales y ha ganado 29. Solo ha perdido un encuentro, el de Cartagena, desde que ganó la Copa LEB Plata, cerrando la liga con 11 victorias consecutivas y ganando 4 de los 5 partidos del play-off. No creo que perdamos el sábado, lo digo como lo siento. Es casi imposible llegar a este partido con esos registros. Yo confío en mi equipo y no lo hago con miedo o la boca pequeña".

Esas buenas sensaciones, sin duda fundamentadas, no son nuevas. "Este vestuario se ha ganado mi confianza desde el día 1", subrayó el técnico, antes de aplicar la lógica y señalar que "esto es baloncesto y no matemáticas, nadie sabe lo que va a pasar y Albacete Basket es un gran equipo".

"Como dije hace una semana, creo que pasaremos la eliminatoria, pero nos va a costar muchísimo. Albacete es un gran equipo y, como tal, ha sido capaz de subir el nivel en el momento adecuado", afirmó Saulo, recordando que el parcial de la temporada va 3-0 para los zamoranos y que, por ello, más allá del respeto, hay confianza. "Nadie cree más en mis jugadores que yo porque veo las ganas que tienen y lo que confían en su trabajo a lo largo de la temporada", subrayó el entrenador, quien afirmó que si bien el CB Zamora Enamora se la juega a un partido, "si a principio de temporada nos hubieran dicho estar en esta fecha así, tras esta campaña, todos lo hubiéramos firmado".

El estilo, clave este sábado

Ese partido, Saulo Hernández lo ve "como una gran oportunidad", aunque sabe que "también es una final-final, quizá la segunda de la temporada porque ante Huelva también nos jugamos el terminar la temporada, aunque la holgada renta de la ida no nos hiciera ver el partido así". "Ahora ya no hay más, no hay red de seguridad como ante Cartagena, y al acabar nos daremos un abrazo los dos equipos, solo falta saber si ganando o perdiendo", comentó el entrenador, recordando que "en el deporte, se pierde más que se gana. Es complicado ganar y, por eso, vemos el partido como una gran ocasión de hacer algo histórico para el baloncesto zamorano".

Para alcanzar ese objetivo, Saulo Hernández es consciente que su equipo tiene "que cambiar cosas" respeto a la ida. "Allí no hicimos las cosas bien en lo que a baloncesto se refiere, aunque sí competimos en un día y nos conseguimos agarrar al partido", analizó, apuntando: "se trata de dos equipos con dos ideas diferentes de juego, ambas respetables, y en la ida no logramos imponer la nuestra". "A nosotros nos gusta un ritmo más alto, algo más de vivacidad, y tenemos que intentar meter ese ritmo, cosa que allí hicimos a cuentagotas", destacó Saulo, señalando que sus jugadores tendrán que afanarse para "intentar parar la vía de anotación constante de Albacete" y que eso permita al CB Zamora "correr un poco más", cosa que puede ser "determinante" como también "frenar a jugadores que puedan entrar en ebullición y ayudar a su equipo" a lo largo del partido.