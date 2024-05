El pequeño pueblo de Zamora que ningunea "sin intención" al Procurador del Común

La alcaldesa de Villageriz, María de la Cruz Méndez García, ha explicado a este periódico que el Ayuntamiento contesta puntualmente al Procurador del Común, admite que es posible que se hayan pasado algunos plazos, pero atribuye las quejas a una campaña contra ella.

"Tiene que ver con bastantes temas porque hay una campaña entre comillas en contra mía. Se presentan quejas por miles de cosas y todas van al Procurador. El secretario de Asistencia a Municipios de la Diputación que nos corresponde está contestando a casi todas, pero es que se nos pasan los plazos porque hay otras cosas que hacer. No es que no queramos contestar. Porque todas tienen su justificación y todas están documentadas", afirma. Méndez aduce que desconocía que la Defensoría Regional ha incluido al Ayuntamiento en el listado de entidades no colaboradoras con la Alta Magistratura.

"No ha sido intención, porque llevamos contestando puntualmente a todo desde que yo estoy por el Ayuntamiento. Antes no lo sé. Me imagino que también, si no estábamos en la lista sería que contestábamos". En realidad ya pasó con anterioridad a su mandato. La Oficina incluyó y luego saco al Ayuntamiento por circunstancias parecidas, aunque entonces finalmente sí hubo respuesta municipal. "Pero se nos ha pasado una y es verdad que nos dan dos avisos, pero el secretario tiene millones de cosas y más pueblos. No es que tengamos solo nosotros, es el de la Diputación. Y bueno, ha pasado. Sin intención. Eso es así. No es que no queramos contestar, porque no tenemos absolutamente nada que esconder", justificó.