El programa del Toro Enmaromado de Benavente: "Más de 115 actos" con un presupuesto de 205.000 euros

"Más de 115 actos" desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio con un presupuesto de 205.000 euros y con los festejos taurinos, incluso para los niños, en el epicentro de diez días de actos festivos. Así se puede resumir la oferta del programa del Toro Enmaromado de 2024 que ha presentado esta mañana la Concejalía de Fiestas. (Aquí puedes ver y descargarte el genuino programa del Toro Enmaromado de Benavente 2024).

"Me produce gran orgullo y emoción" presentarlo, ha introducido el concejal Alberto Lorenzo antes de llamar a la "diversión y a la alegría" con "respeto y (espíritu de) convivencia". El edil ha planteado la elaboración del programa como una suerte de enmienda a la totalidad de las fiestas que se han venido organizando en los últimos años, y los cambios, a priori, abarcan desde aspectos organizativos hasta otros meramente semánticos ("queremos recuperar la semana grande", según ha dicho), y algunos probablemente no ajenos a la polémica.

"Queríamos hacer algo novedoso, diferente, aunque nunca vamos a dar gusto a todos", dijo después "de pedir disculpas por los fallos y errores", de forma anticipada. "Con la humildad que abandero, lo que estaba claro, la idea, era un cambio: aire fresco y novedoso", ha agregado.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, y el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, antes de la presentación. / J. A. G.

Traducido en cifras, el programa incluye, según ha enumerado, 22 espectáculos musicales, más de 25 actividades infantiles, 13 para personas mayores, 21 pasacalles, y otros 21 actos taurinos, 14 de ellos con reses, y de estos últimos cuatro organizados por asociaciones taurinas y peñas.

La Semana Grande, ha explicado incluye una suerte de etiqueta por jornada: "Inauguración oficial, Día del desembarque, Día Grande, Día de nuestros mayores...; sonarán las campanas de Santa María para dar cuenta de la salida del Toro y de la llegada a la primera argolla, y, aunque nunca ha dejado de celebrarse, la procesión del Corpus Christi aparece el domingo de fin de fiesta en el programa, una jornada, la de clausura, que se resolverá con una bomba anunciadora porque no habrá fuegos artificiales.

El concurso del manso, la verbena taurina y los chiqui bueyes

El pliego taurino, adjudicado a una empresa extremeña, incluía una capea nocturna. Esta finalmente no será tal, sino una verbena taurina vespertina, a las seis de la tarde del lunes, dos horas antes del chupinazo de inicio de las fiestas. "Es una actividad musical, con un Dj de jóvenes y se soltarán unas reses para que los jóvenes puedan hacer todo tipo de suertes. Van a ser vaquillas", ha explicado.

¿Por qué no será nocturna? Esta ha sido la explicación del concejal: "Ha habido el problema de que se ha estado intentado trabajar con mucho tiempo de antelación en cuanto a poner la plaza en sus requisitos, de hecho, ha tenido que hacerse una inversión de 15.000 euros para intentar poner la plaza en orden. Es lo que nos hemos encontrado. Parece ser que había más deterioros aparte de los propios asientos y no se ha llegado este año a algo que era muy ilusionante y novedoso".

El domingo anterior, el día 26, a las doce del mediodía la Asociación La Reata promueve una suerte de concurso previó al desembarque de novillos en la plaza. "Me hubiera gustado presentarlo con ellos. Dicen que el trabajo ha sido mío, pero es de todos", ha dicho refiriéndose a la "Cagada del manso". "En la plaza se limitarán unas porciones que irán numeradas. La numeración corresponde a las papeletas que se han vendido. Un animal manso saldrá al ruedo y donde haga sus necesidades se premiará al que tenga el número de la papeleta". El premio es de 1.500 euros.

Otra de las novedades son los chiqui bueyes, dos sueltas (jueves y viernes a las 20.45 horas) en Sancti Espíritus, dentro del vallado de los encierros. ¿En qué consiste este festejo? "La actividad de los chiqui bueyes se viene desarrollando (en otros sitios) y en el último año ha tenido mucho éxito. Son unos mansos de meses. Van a salir acompañados. Van a andar. Van a desarrollar lo que es un desarrollo de andar por el recorrido. Los niños van a acariciarlos y van a poder disfrutar de ellos. Es un poco ver un animal de meses que es tan accesible y junto con eso, la iniciativa de crear, fomentar y cultivar el arraigo taurino que tenemos en la ciudad con los más pequeños, que es algo muy importante", ha descrito el concejal.

Modificación del circuito de los encierros de novillos

Los encierros de novillos también cambian. La modificación afecta al recorrido del encierro. "Van a salir del toril del toro. Se recupera la salida hacia abajo, cambiando el sentido. Llegarían a Donantes de Sangre donde estarían un segundo en reposo y volverían otra vez en dirección a los toriles. La modificación que se ha llevado a cabo ha habido que ajustarla un poco y se ha vuelto un poco a lo que era el origen del encierro".

"Desde dentro yo siempre he dicho que el atractivo en cuanto a los novillos era este recorrido. De hecho, nos venía a visitar gente por un atractivo. Se había bajado el visitarnos", ha afirmado. Según el concejal el cambio ha resultado muy trabajoso. El recorrido, de 900 metros va desde el toril por Ronda Rancha, Plaza de la Madera y San Antón, hasta Donantes de Sangre. Llegados allí, "en la denominada calle del miedo", los seis novillos regresarán al toril por donde han venido. "La novedad, la denominan a Donantes de Sangre como la calle del miedo, es que van a soltar allí las reses de las asociaciones. Una calle que se va a preparar para ello y en la que el que quiere entrar a hacer las suertes del animal podrá hacerlo con un tiempo estipulado para su correcta lidia".

Una cobertura sanitaria de 1.800 euros para estabilizar y derivar

En caso de percance o de cogida, la cobertura sanitaria en estas fiestas de 2024 será de 1.800 euros para estabilizar y derivar a los heridos, según ha confirmado el concejal, que afirma que se mantiene prácticamente el mismo dispositivo sanitario y en los mismos lugares que en años anteriores. Cambia, no obstante, la empresa después de muchos años. Una firma leonesa sustituye a Ambuibérica. Los recursos disponibles, según ha dejado entrever Lorenzo, varían ligeramente: habrá una ambulancia menos.

"Para la cobertura del personal y de todos los colaboradores hay un incremento bastante notorio con respecto al año pasado", ha dicho subrayando que es va a contar " con una de las mejores cirujanas taurinas a mi entender", la vallisoletana Marta Pérez López, Premio Castilla y León de Tauromaquia 2023.

El concejal se ha referido también al presupuesto de estas fiestas, inicialmente de 220.000 euros, aunque 15.000 fueron detraídos para destinarlos al pasado programa de La Veguilla. Según ha explicado, estos festejos cuentan con 40.000 euros menos de presupuesto que en 2023.

"Realmente yo sé que la opinión pública puede hablar y puede generar su expectación, pero yo creo que más claro el trabajo está aquí en los números. Un animal de 11.000 euros (en referencia a Comediante) protagonista de las calles. Perfectamente, nada que pueda reprochar a lo que se venía viniendo años atrás: más festejos taurinos prácticamente con el mismo importe que se venía gastando, no da cabida a que diga la gente que se ha gastado más dinero. No. El trabajo ha sido en eso, el realizar el mayor número de festejos", ha explicado.

Posible retransmisión al enmaromar a Comediante y fin de fiesta sin fuegos artificiales

El concejal de fiestas ha reconocido que aún no está descartado que se emita con una señal pública de vídeo el enmaromamiento de Comediante. "Es una intención. Es un trabajo que hemos estado llevando a cabo. Sabemos que ese día, aparte de los inhibidores de frecuencia que va a utilizar la Guardia Civil, en colaboración con toda la red de fibra óptica que se está metiendo para intentar ampliar estas primeras ramificaciones antes de poder llegar a todo. Es complicado, pero estamos trabajando. No se ha presentado hasta que no lo tengamos totalmente seguro", ha dicho. "Se intentó ver qué medios y qué costes. Son altos y elevados para este año, pero se hará de cara a otros años". Hasta el último segundo, no obstante, no descarta que se puede hacer en estos festejos.

Sobre el fin de fiesta, Alberto Lorenzo, ha explicado que ha escuchado la petición de la Coordinadora de Peñas para dejar despejado el centro de la ciudad el sábado 1, precisamente Día de las Peñas, y por este motivo se ha trasladado la verbena con la Orquesta Panorama al recinto del Mercado de Ganados, donde tomará el relevo con posterioridad la macrodiscoteca Level 8.

Las fiestas se clausurarán el domingo 2, pero no habrá fuegos artificiales. ¿Cuál es la razón? Según el concejal se ha integrado en el espectáculo pirotécnico del viernes, la noche del fuego con "Damonion". "La idea es integrarlo, hacer dos en uno como tal y llevarlo al viernes para que sea más atractivo para esa gente que viene a visitarnos. Este año intentar probar así. Lo que puede generar, ver si gusta o no gusta, si hay que volver a lo tradicional. Por eso también pedir disculpas a la gente que le sea más atractivo, menos atractivo, le guste más, le guste menos. Lo que sí está claro que aquí estoy para cambiar las cosas, para escuchar, para apostar por lo que se proponga desde cualquier ámbito y abierto estoy", ha precisado.