El tirador que hirió al dueño del Bar Marta duerme ya en la cárcel de Topas

El tirador olímpico que hirió gravemente de un disparo a uno de los dueños del Bar Marta duerme ya en la prisión de Topas, a donde fue trasladado tras ser operado en el Hospital de Salamanca de la fractura de mandíbula sufrida por uno de los balazos recibidos cuando fue reducido por la Policía Municipal tras intentar matar al hostelero y a su hermano.

La Guardia Civil trasladó al centro penitenciario este 16 de mayo al acusado de iniciales L.M.H.C., donde permanece en el módulo de enfermería hasta que se recuperare de las heridas de bala para cumplir la medida de prisión provisional sin fianza que solicitó la Fiscalía de Zamora tras acusarle de un delito de intento de homicidio contra el empresario de 45 años, Óscar Blanco Giraldo, de tenencia ilícita de armas y de desacato a la autoridad.

El investigado, integrante del Club Zamorano de Tiro Olímpico, descargó la Parabellum de 9 milímetros que llevaba encima contra los cuatro policías municipales, parapetado tras un vehículo, sin deponer su actitud sin tener en cuenta la orden de alto al fuego. De hecho, la acusación particular, el abogado de Blanco Giraldo, solicita intento de asesinato por haber tiroteado directamente al hostelero por la espalda e intento de homicidio por disparar a su hermano Alberto Blanco Giraldo y a los cuatro policías locales.

El ingreso en el Hospital de Salamanca de L.M.H.C. tuvo lugar horas antes de que le operaran y le dieran el alta hospitalaria a las 14.40 horas de este jueves 16 de mayo cuando fue entregado a la Guardia Civil para su ingreso en la cárcel.

Ese mismo día el herido grave por el experto tirador zamorano regresaba a su casa con el alta hospitalaria tras la intervención quirúrgica por la perforación del pulmón que sufrió y que pudo costarle la vida por la gran pérdida de sangre que le causó el impacto del proyectil que pasó muy próximo al corazón y terminó empotrado en la nevera de la cocina del Bar Marta.

La madre del hostelero: "Estoy muy contenta porque Óscar ya está en casa"

El estado de shock en el que se encuentra el hostelero tiroteado llevó a los médicos a valorar la conveniencia de permitir que volviera a su domicilio junto a su madre, Mari Giraldo Hernández, con quien convive, y junto a su hermano Alberto, ya que las curas puede recibirlas en el centro de salud. Su progenitora se ha mostrado "muy contenta porque Óscar ya está en casa".

Óscar está más tranquilo en Zamora, donde puede estar continuamente acompañado, pero "tiene muchos dolores", agrega Mari, "por las tres costillas rotas" que le impiden realizar el menor esfuerzo como toser. Las fracturas causadas por el proyectil al pasar entre dos de ellas y dañar otra tardarán en curarse porque no tiene otro tratamiento que el reposo, evitar movimientos bruscos y no coger peso, según explicó la empresaria alistana.

Por delante le quedan meses de baja que afrontar hasta recuperarse del todo, circunstancia que le preocupa porque es una persona muy activa, muy entregado al negocio, como el resto de la familia, con una trayectoria empresarial intachable y de gran proyección en la capital y en la provincia, donde los padres, el matrimonio Blanco Giraldo, tuvieron una carnicería y un restaurante.

Mari agradace las muestras de solidaridad y cariño de los zamoranos y zamoranas, "no he podido responder a todos los mensajes y las cientos de llamadas que he recibido", por lo que pedía disculpas sin poderse reponer todavía de "esta experiencia horrible" que a punto estuvo de arrebatarle a sus dos hijos varones.

