La hamburguesa de Zamora que colecciona críticas: "Más seca que los pies de Cristo"

Las críticas en la hostelería están al orden del día. A veces, con razón. Otras, no tanto. Todo depende de la exquisitez del consumidor y de la paciencia de quien sirve.

En ocasiones hay unanimidad. Es el caso de una hamburguesería de Zamora, cuyo nombre no vamos a desvelar, que se ha jugado el tipo en Tripadvisor. Las críticas caen en aluvión en referencia a un producto "más seco que los pies de Cristo, olvídate de la jugosidad y de toda la literatura que se gastan porque es pan, carne seca y ya", dicen.

La crítica se hace extensible a otros productos como las croquetas, "las peores que hemos probado, solo harina y, además, frías".

Pero hay más. Su personal tampoco se libra. "Después de reclamar nuestras hamburguesas hasta tres veces, no nos servían pasadas tres horas". La atención de los camareros "son un auténtico desastre y la educación no la han visto ni de lejos". Hablan incluso de "increpar y vejar a los clientes" hasta el punto de titular la crítica así: "Para echarlos a los leones". Y no hablan de la carne de la hamburguesa precisamente.