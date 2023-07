"Nosotros defenderemos a Zamora, no tenemos mochilas ni consignas nacionales que obedecer"

Rocío Ferrero es la directora del IES María de Molina y cabeza de lista en la candidatura de Zamora Sí al Senado. La zamorana forma parte del grupo de personas antes ligadas a Ciudadanos que ha seguido a Francisco Requejo en la creación de la formación localista, partido que se ha convertido en tercera fuerza en la provincia a nivel local y que ahora aspira a tener voz en las instituciones nacionales.

–¿Qué le lleva a presentarse a las elecciones al Senado?

–Me mueve el hecho de que me duele mi tierra. Llevo muchos años viendo que la juventud zamorana, con la que trabajo, tiene que emigrar porque no encuentran oportunidades aquí. Alumnos que son brillantes, que les encantaría vivir aquí, tienen que irse. Hay una frase demoledora que me dijo mi hija, que ha tenido que irse a estudiar Medicina a Badajoz por la negativa de los partidos a implantar una EBAU única, que me marcó. Haciendo la maleta me dijo "Mamá, ¿te das cuenta de que ya nunca voy a vivir en Zamora? Eso me llevó a dar el paso.

–¿Qué diagnóstico hace sobre la situación de la provincia?

–Si echamos mano de la hemeroteca vemos que somos una provincia muy maltratada. En las últimas décadas hemos perdido la Ruta de la Plata, el Regimiento de Toledo, los talleres de Renfe, el Banco de España o el campamento de Monte la Reina. Zamora está discriminada en todos los sentidos. No podemos protestar desde casa, tenemos que poner nuestro granito de arena y ser reivindicativos. Vamos a luchar por Zamora. Nosotros no tenemos mochilas ni consignas nacionales como sí tienen otros partidos, nadie nos va a obligar a votar cosas que no sean buenas para nuestra tierra, como sí pasó cuando Ciudadanos votó en contra el campamento militar de Monte la Reina. Eso es lo que nos hizo dar el paso de fundar este partido y luchar por nuestra tierra.

–En las elecciones municipales les preguntaba si los votantes les conocían. Dando ahora por supuesto que así es, ¿qué sensación encuentran en sus actos en las calles y plazas de la provincia?

–Yo creo que estamos llegando al corazón de la gente. Es verdad que la gente de la calle se para, que se sorprende cuando un partido inicia una recogida de firmas como hemos hecho nosotros con la petición para el AVE a Oporto. Poco a poco estamos sembrando una semillita en Zamora que nos da fuerza para continuar.

–Si resulta elegida y ocupa uno de los cuatro puestos de senador con los que cuenta la provincia de Zamora, ¿qué es lo primero que defenderá?

–Lo que sí puedo asegurar es que no me callaría ante nada, que iba a ser muy reivindicativa y que iba a defender las propuestas que yo considerara buenas para mi provincia. Lo primero que tenemos que defender, creo, es la fiscalidad diferenciada para la provincia, que se desangra por la despoblación y que necesita estímulos para seguir adelante. Luego defenderé las propuestas que llevamos en el programa. La apuesta por la silver economy, la recuperación del campamento de Monte la Reina, la construcción de la autovía a la frontera portuguesa y que el AVE entre Madrid y Oporto pase por Zamora. Buscaremos una cohesión territorial que ahora, en Zamora, no existe. Son cuestiones que todavía resuenan en la Cámara Alta, pero no porque las haya defendido ninguno de los cuatro senadores de Zamora. Las defendió Francisco Requejo en una intervención de cinco minutos que fue más productiva para la provincia que la legislatura entera de sus cuatro representantes de los partidos mayoritarios. Tenemos que coger el testigo de Requejo y ser reivindicativos, vehementes y luchadores.