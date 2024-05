Apertura del nuevo Mercado de Abastos de Zamora: mucha afluencia y algunos puestos que no llegan a tiempo

El nuevo emplazamiento del Mercado de Abastos, en la plaza de la Marina, ha abierto este miércoles por la mañana sus puertas con una gran afluencia de clientes y curiosos en las primeras horas.

La apertura se ha producido poco antes de las diez de la mañana con ocho de los 27 puestos aún sin atender al público porque al retrasar su cierre en la anterior ubicación no han tenido a tiempo las cámaras de frío, según ha asegurado fuentes municipales.

La presencia constante de clientes en las primeras horas ha coincidido con los últimos remates de la puesta a punto de la infraestructura, que aún cuenta con luz provisional y generadores.

Clientes en los puestos en la apertura del Mercado de Abastos de La Marina. / Ana Burrieza

Pese a ello, la fecha de apertura se ha mantenido y este miércoles las puertas de la carpa situada junto al Miliario de Coomonte se han abierto tras el cierre el pasado sábado del edificio de Segundo Viloria, coincidiendo con el 120 aniversario de su inauguración.

Los industriales presentes en el mercado han coincido todos ellos en subrayar lo adecuado del nuevo Mercado de Abastos, aunque han discrepado sobre la fecha de apertura, ya que los que no han tenido a tiempo sus puestos han lamentado que no se haya esperado unos días para que todos estuvieran a tiempo el día de la inauguración. Sin embargo, el concejal de Promoción Económica, David Gago, ha explicado que la fecha se ha mantenido porque de esa forma no se perjudica a otros comerciantes que decidieron echar el cierre unos días antes en la anterior ubicación con el fin de tener todo listo para en la carpa para el pistoletazo de salida de este miércoles.

Día histórico

El alcalde, Francisco Guarido, y el edil responsable del mercado David Gago han coincidido en apuntar que este miércoles 15 de mayo es "un día histórico". Guarido ha puesto de relieve que el primer estudio de la gran reforma que se acometerá en el edificio que han dejado atrás los industriales se planteó hace ahora 25 años y fue a partir de 2016 cuando se impulsó esa actuación en el que ha sido el Mercado de Abastos durante 120 años.

El traslado a la carpa de la Marina en la que estarán los puestos durante dos años supondrá el primer paso del "renacer del Mercado de Abastos", ha augurado el alcalde, que ha puesto de relieve que los seis millones que se invertirán en la remodelación del edificio de Segundo Viloria (más otro millón que cuesta la carpa provisional) es la obra municipal de mayor financiación de los últimos años.

Por su parte, David Gago ha reconocido lo complejo de la obra de la carpa y lo dificultoso de la mudanza, pese a lo cual se ha logrado que los comerciantes estuvieran el mínimo tiempo con los puestos cerrados, ya que solo ha sido el lunes y el martes los días en los que el Mercado de Abastos no ha tenido actividad. Aunque este miércoles aún había ocho puestos a primera hora sin abrir al público, Gago ha indicado que el fin de semana ya estarán todos en funcionamiento y que en esta primera jornada "el conjunto del mercado ya está abierto, funcionando, lleno de gente, que es lo que se busca, con los industriales satisfechos".

Los comerciantes opinan

Entre los comerciantes, algunos como Alejandro Bruña, que no pudo abrir aún su carnicería, hubieran preferido que se hubiera esperado algunos días a abrir porque "no puedo traer género porque tengo la cámara parada", ha explicado. Entre los que ya despachaban a sus clientes, Patricio Santana ha confesado que había mucha más gente que un miércoles normal en el Mercado de Abastos, si bien había también gente que se acercaba "a mirar" y no a comprar. La frutera Belén Fernández, en el puesto de al lado, ha certificado esa afluencia de zamoranos en las primeras horas y que el primer día estaba yendo bien aunque "el traslado, aunque no ha sido difícil, sí ha resultado algo agobiante para nosotros", ha comentado sobre la dificultad que supone siempre una mudanza, aunque sea comercial.

La disposición de los puestos ha dejado los cuatro de la entrada principal para los horticultores que antes estaban en la marquesina y a partir de ahí se han configurado dos pasillos, con puestos centrales de frutería, encurtidos, panadería y una carnicería y el resto de industriales en los dos laterales o en la parte trasera, donde hay una salida hacia la parte de la plaza de la Marina situada frente al instituto Maestro Haedo.

Espacio y horario

El arquitecto que ha proyectado la carpa, que es también uno de los encargados de la gran reforma del edificio de la Plaza del Mercado, Porfirio Domínguez, ha detallado que la amplitud de espacio a la entrada en la carpa busca que en esa zona puedan desarrollarse promociones de productos o demostraciones. También ha afirmado que más que una carpa es "un edificio casi en su totalidad prefabricado", salvo en la cimentación. De la antigua ubicación se han aprovechado las cámaras, vitrinas o los conductos del aire acondicionado, que se han llevado hasta la Marina.

Las nuevas instalaciones, de 800 metros cuadrados, permitirán a los industriales abrir para colocar género hasta una hora antes que en su anterior ubicación, a partir de las seis de la mañana, mientras que la atención al público será en el horario habitual, entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde, precisaron fuentes municipales.

Suscríbete para seguir leyendo