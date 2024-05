Los 102 años de la abuela de Rabanales

Margarita Rivas Blanco se ha convertido en la persona más longeva de la historia de Rabanales. Una población cuyos orígenes beben en la fuente del "Castrico" en tiempos del Imperio Romano.

La "abuela de Rabanales" celebró su 102 cumpleaños en la Residencia de la Tercera Edad San Salvador donde recibió el cariño, el respeto y la felicitación de sus familiares y allegados, así como de sus compañeros residentes y del personal del centro asistencial que le entregaron un ramo de flores antes de soplar las velas, feliz y contenga sabedora ella de que su ya muy larga vida ha sido digna de ejemplo, llevando la sencillez, la humildad y la honradez por bandera y ayudando siempre que podía al prójimo.

Margarita Rivas Blanco nació un ya muy lejano día 13 de mayo de 1922 en el seno de una familia tradicional alistana de la época, de agricultores y ganaderos, formada por Diego Rivas y Tomasa Blanco, que daría como fruto cinco hijos: la propia Margarita y sus tres hermanos, todos ya fallecidos: María, Lucía, Julia y Domingo.

Eran aquellos tiempos, del reinado de Alfonso XIII, unos tiempos difíciles y de estrecheces donde los niños y las niñas eran desde la infancia parte imprescindible de la mano de obra para la supervivencia de las familias haciendo cada uno lo que buenamente podía: estando entre las primeras labores, primero acompañando a los padres y luego ya solos, las de reveceras y vaqueras, zagalas y pastoras.

La escuela era entonces una necesidad "para aprender a leer, escribir y las cuatro reglas" que no una prioridad "pues los rapaces y rapazas también teníamos que ayudar en casa a los padres". Fue a la escuela lo justo y aprendió lo que buenamente pudo.

Pasada la infancia llegó la adolescencia y con ella el amor cuando tenía catorce años que encontró en la persona de Román Marín Fernández, pues ella misma recuerda que ya eran novios cuando estalló la Guerra Civil el 18 de julio de 1936. Pero, recuerda el refrán alistano, "Uno propone y Dios dispone".

Imagen de Margarita Rivas de hace años. | Ch. S. / Chany Sebastián

Cuando los dos enamorados, Román y Margarita, se las prometían la mar de felices, la felicidad se truncaba en tragedia cuando ya con planes de boda, aunque fuera a corto o a largo plazo, y todo se vino abajo al llegar la llanada a filas a Román para que se incorporará al Frente de la Guerra Civil donde la vida y la muerte eran compañeras de viaje, jugándose a cada instante a cara o cruz: un viaje donde la promesa de volver era solo una esperanza.

La adversidad les hizo más fuertes convencidos ambos que tenían toda una vida por delante y por vivir, juntos, y nunca perdieron la esperanza: "Ya éramos novios antes de iniciarse la triste Guerra Civil, lo llamaron a filas y no regresó hasta que no terminó la contienda, pero nos queríamos mucho, todas las semanas me enviaba una carta". Hubo suerte y regresó vivo a Rabanales.

La histórica y arquitectónica iglesia de San Salvador (de tiempos de los Reyes Católicos Isabel y Fernando), con el patrono San Blas como fiel testigo, acogió uno de los momentos más felices de su vida el día 12 de febrero de 1947 con una emotiva boda donde contrajo matrimonio con Román Martín Fernández. Allí nacía una familia ejemplar teniendo tres hijos, Emilio, Pilar y Julia, que a su vez le han dado cuatro nietos, Sandra, Rubén, Alba y Patricia y su primera bisnieta: Sandra.

La comarca natural de Aliste, Tábara y Alba se ha convertido en un paraíso terrenal para la longevidad y ante la pregunta de por qué cada vez más alistanos, tabareses y albarinos superan la barrera de los cien años, Margarita lo tiene muy claro: "Yo la verdad es que siempre fui muy trabajadora y también muy habladora. Para mí el secreto de llegar a vieja como he llegado hay que beber mucha agua que aquí en Aliste la tenemos muy buena. Comer bien y darse de vez en cuando algún capricho; yo soy una persona muy golosa y me encanta el chocolate negro".

En la residencia de la tercera edad San Salvador hay actualmente otros cuatro centenarios: Agustín Martín Ríos de Campogrande, pero nacido en Rabanales (100), Albina Ferreras Palacios de Abejera de Tábara (100), Domingo Carbajo Tijera de Puercas (104) y Rosario del Buey Santiago de San Vitero (101).

El municipio de Rabanales de Aliste (Grisuela, Matellanes, Ufones, Fradellos y Mellanes) cuenta en la actualidad con 494 habitantes, de los cuales 265 son varones y 229 mujeres. En la actualidad 171 de sus moradores son personas de la tercera edad y dentro de ellos 96 son ya octogenarios y nonagenarios y una, Margarita, centenaria.

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Rabanales ha trasmitido a través de su alcalde Santiago Moral Matellán su felicitación a su vecina más longeva Margarita Rivas Blanco.

Pascuala Bermúdez y Francisco Ríos, récord de longevidad

Actualmente la persona más longeva de Aliste es la señora Marina Fraile que, con 108 años de edad, nació en Sejas (municipio de Rábano) el 23 de noviembre de 1915 donde inicio una senda que le llevó a ser emigrante en América y regresar en la posguerra a los orígenes. Una luchadora de la vida pues el 2 de noviembre de 1931, con quince años, acompañada de otra joven de Rábano y un pariente lejano de Viñas, dejaba atrás parte de su corta pero activa existencia, para salir camino de la Argentina. Regresó en 1948, diecisiete años después de su partida, cambiando Buenos Aires por Sejas de Aliste.

El récord de longevidad en Aliste lo alcanzó la señora Pascuala Bermúdez Ratón nacida en la calle Los Carrizos de Trabazos el día 28 de agosto de 1911 y fallecida el 9 de agosto de 2021 a solamente 18 días de alcanzar los 110 años de edad. Una historia la suya, intensa y feliz, de 40.159 días.

La tercera mujer de más edad hasta ahora y "abuela de Aliste" en su día fue Asunción Martín Trabazos que, nacida en Villarino tras la Sierra el 28 de agosto de 1907, fallecía el 16 de febrero de 2014 con 106 años. Otra mujer que hacia 2014 llego a ser "abuela de Aliste" fue Aurora Domínguez Martín, nacida en Moldones, el 1 de julio de 1909, hija de una humilde familia de agricultores y ganaderos, –su madre era Lucía y su padre Basilio "El Gaitero"–, fallecida el día 2 de diciembre de 2014 en la Residencia de la Tercera Edad Virgen de la Salud de Alcañices.

Una familia numerosa con ocho hijos donde Aurora se convirtió en la "criada del cura". En varones el récord lo ostenta Francisco Ríos Ríos nacido en Las Torres en 1890 (casado en segundas nupcias en Pobladura) y fallecido en Pobladura de Aliste en 1997 con 107 años.

Tras él está Manuel Gago Rodríguez ("Melujo") que, nacido en Alcañices el 11 de septiembre de 1017, hijo de Petra Rodríguez y Gaspar Gago, fallecía el 12 de octubre de 2023 estando como residente en la Residencia de San Salvador de Rabanales.

Hasta ahora solamente una persona de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba ha llegado a cumplir los 110 años: la señora Balbina Domínguez Fernández de Ferreruela que nacía en 1893 y fallecía en 2003. El 2 de mayo fallecía la persona más longeva de Riofrío, María Socorro Vicente del Río nacida el 6 de agosto de 1920.

