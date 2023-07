"Hacemos bandera de la fiscalidad diferenciada, es clave para una provincia como esta"

Concejal en el Ayuntamiento de Zamora desde el pasado 17 de junio, Eloy Tomé es el número uno en la lista al Congreso de los Diputados que presenta Zamora Sí. El también presidente de la formación, estrecho colaborador de Francisco Requejo durante su etapa al frente de la Diputación, se muestra convencido de las opciones de la formación localista en los comicios de dentro de diez días.

–Partido de nueva formación que acaba de superar su primera cita electoral... ¿Cómo cae la convocatoria de elecciones anticipadas en Zamora Sí?

–La vemos como la ven todos los españoles, como una huida hacia delante por parte de Pedro Sánchez. Lo lógico, lo que tiene que hacer un gobernante, es acabar los mandatos cuando los números le dan para ello. Nosotros nos enfrentábamos a una etapa de consolidación y estructuración del partido, que solo tenía tres meses cuando concurrimos a las municipales. Pero Zamora Sí es un partido político ambicioso y nace con la intención de presentarse a todas las elecciones que se convoquen para defender los intereses de los zamoranos.

–¿Qué puede aportar Zamora Sí?

–Queremos dar voz a la provincia. Queremos aportar reivindicación. Somos realistas, sabemos que con un escaño no seremos determinantes para el Gobierno de un país, pero sí para el futuro de la provincia. El ejemplo está en Teruel o Soria, que con sus partidos provinciales coinciden muchas de sus reivindicaciones.

–Hábleme de propuestas concretas.

–La primera, la fiscalidad diferenciada. Es una bandera de Zamora Sí que queremos mantener. Otros partidos giran la cara con este tema porque tienen muchos frentes. Con la despoblación que tenemos, una fiscalidad más ventajosa es fundamental. Los datos muestran que en Soria, Teruel y Cuenca la fiscalidad diferenciada ha funcionado. La gente tiene que ver que traer una empresa a Zamora es más rentable que llevarla a Madrid o a Valladolid.

–Sobre infraestructuras, han hecho bandera de la línea de tren a Oporto.

–Sí, hemos iniciado una recogida de firmas, es bueno para Zamora. Nuestros vecinos portugueses luchan por ello desde hace años y es bueno que aquí también empecemos a despertar. Defendemos la construcción inmediata de la A-11. ¿Cuánta gente más debe morir en la N-122 para que se haga la obra? La seguridad de la gente que usa esa carretera es un tema muy importante. Y estamos a favor del campamento de Monte la Reina, pero exigimos que se haga ya. Nos lo han prometido muchas veces, la semana que viene vendrá la ministra a prometerlo otra vez, pero no se hace nada. Cada vez que hay una campaña electoral cortan el césped, pero nada más.

–Usted es concejal. Si resulta elegido diputado, ¿a qué renunciaría?

–Tengo un gran respeto por las instituciones y creo que el Ayuntamiento merece a una persona que se dedique a él al 100%. Así que si salgo elegido diputado, renunciaría al acta de concejal. Eso lo tengo muy claro, no quiero acumular cargos. Además, me comprometo a que, si los zamoranos me dan su confianza, todas las semanas tendremos un día para que los ciudadanos nos trasladen personalmente sus propuestas y preocupaciones. No nos vamos a olvidar de los zamoranos.