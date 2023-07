"Haré lo que he hecho siempre: pelearme por defender los derechos de la gente"

Secretario provincial de Comisiones Obreras hasta el año 2013, Eugenio González "abandonó" la vida pública zamorana antes de la pandemia. Aunque ha seguido muy ligado al sector del transporte del propio sindicato, porque así se lo piden "los compañeros", González da ahora, a sus 65 años, un paso al frente y se presenta como candidato de Sumar al Congreso de los Diputados por Zamora. Un movimiento poco esperado y que ha conseguido, de entrada, que muchas personas vuelvan la mirada hacia la candidatura del partido de Yolanda Díaz en la provincia de Zamora.

–Candidato al Congreso, quizás de las pocas cosas que le faltaban por hacer en esta provincia...

–Bueno, quedan algunas más. Me llamaron varios compañeros, sindicalistas, gente de Izquierda Unida... para que formara parte del equipo. Fue todo muy rápido. Al día siguiente me dicen que me van a proponer como cabeza de lista en la asamblea de Izquierda Unida y unas horas después me dicen que soy el candidato. Creo que me sobreestiman un poco, pero al fin y al cabo esto es lo mismo que he hecho siempre. Pelearme por defender los derechos de la gente.

–¿Con qué expectativas parte?

–Somos conscientes de que está muy difícil porque el sistema electoral está hecho para que en las provincias pequeñas no entre nadie que no sea del PP o del PSOE. Nosotros decimos que el voto útil de la izquierda es para Sumar, porque solo si Sumar consigue un diputado la izquierda podrá conseguir dos representantes en la provincia de Zamora. Lo demás es dar dos diputados a la derecha.

–¿Es Sumar un partido muy urbano como para triunfar en una provincia rural?

–Defendemos a los pueblos más que los que dicen que lo hacen. Nosotros llevamos una propuesta, "Territorio 30", que dice que no puede haber ningún pueblo con un servicio universal más lejos de 30 minutos. Esto debería ser básico. ¿Qué los pueblos son de Vox? Me resisto a eso. ¿Qué ha hecho Vox por los pueblos? Pone unos carteles enormes en los que dicen que defienden a los pueblos, se hacen una foto cazando y como mucho van a una granja de ovejas. Nada más.

–¿Por qué es Sumar una buena opción para los zamoranos?

–Es una buena opción para los españoles y por tanto, también para los zamoranos. Es un tema tan fácil como explicar los derechos conseguidos y la manera de conservarlos. Por ejemplo, con las pensiones. En Zamora somos 47.000 pensionistas. Si hacemos un análisis rápido, en esta legislatura los pensionistas han ganado poder adquisitivo y con el PP, perdieron. Nosotros queremos que, además, la revalorización de las pensiones se haga ley.

–¿Qué más propuestas llevan en su programa?

–Como la gente sabe, centramos buena parte de nuestras propuestas en los derechos sociales y en los laborales. La subida del Salario Mínimo Interprofesional que se ha conseguido en esta legislatura es la más importante de la historia de España. Miles de zamoranos cobraban poco más de 700 euros hace unos años y ahora cobran más de mil. Eso es un gran logro que tenemos que defender. En Zamora hemos pasado del 10% de contratos indefinidos al 44%. Esto son datos, y son buenos para los españoles. En el futuro queremos que los españoles trabajen para vivir y no vivan para trabajar. Llevaremos la jornada laboral a 37,5 horas desde el primer momento y trabajaremos para que en los próximos cuatro años la jornada completa sea de 32 horas semanales distribuidas en cuatro días de trabajo. Se puede hacer.