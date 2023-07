Andrea Flores, candidata de Vox Zamora al Senado: "Llevamos ya muchos años obcecados con el bipartidismo"

Andrea Flores (2002) es la cabeza de lista de Vox para el Senado por la circunscripción de Zamora. Residente en San Salvador de Palazuelo, un pueblo de apenas 44 habitantes, estudia a distancia los grados de Ciencia Política y Gestión Pública y de Turismo.

–¿Qué puede aportar usted y qué puede aportar Vox desde el Senado para mejorar la realidad de Zamora?

–En primer lugar, me anima a mucho a participar el hecho de que quiero luchar por mi tierra y darla a conocer. Como joven, me da pena que el día que dé el salto al mercado laboral tenga que irme fuera por no encontrar empleo aquí. Creo que tenemos que generar oportunidades para evitar que los jóvenes huyamos de la provincia. Sería interesante crear ayudas a la natalidad como se está haciendo desde la Junta con los bonos de nacimiento. En Zamora sufrimos un abandono total por parte de las administraciones, especialmente por el Gobierno central y, aunque se habla mucho de la España Vaciada, Zamora se deja un poco de lado a pesar de sus datos.

–Hay pueblos donde ya no vive nadie en edad de tener hijos. ¿Es suficiente con las ayudas a la natalidad?

–Con la natalidad obviamente no llega. Nosotros queremos centrarnos en reducir el gasto político y, con ese dinero, invertir en la bajada de las cuotas de la Seguridad Social y generar empleos; atraer empresas que vengan a asentarse en la provincia. También es interesante el hecho de impulsar el turismo. Contamos con parajes espectaculares como los Arribes, Sanabria o Villafáfila, y son cosas que tenemos que promocionar.

–Algunas de las medidas que cita entrarían en el programa de algunos partidos localistas. ¿Qué aporta Vox, como alternativa, por encima de esas formaciones?

–Yo decidí entrar en Vox porque llevamos muchos años obcecados en el bipartidismo y creo que hay que darle paso a nuevos partidos políticos. Vox ha entrado en el Gobierno de la Junta, creo que estamos haciendo las cosas bien y me siento muy cómoda. Nos interesan las zonas rurales, luchamos por esa España Vaciada. Otros han estado siempre gobernando y nunca han mirado para Zamora.

–El PP pide el voto útil para su marca, desde la posición que le otorgan las encuestas al frente del bloque de la derecha. ¿Qué le puede decir a un elector para que se decante finalmente por Vox?

–Yo creo que el PP habla mucho del voto útil, pero el único voto útil es el de Vox. No le vamos a regalar los apoyos a nadie y lo estamos viendo en Castilla y León, cómo en coalición se están consiguiendo nuevas medidas, se está luchando por reducir el gasto político, se han tomado medidas contra la okupación o se ha promovido la natalidad. Creo que una coalición con el PP nos permitiría pararles un poco los pies.

–Está habiendo polémica con la supresión de áreas de Igualdad en gobiernos en los que está Vox, y también con algunos posicionamientos públicos en relación al movimiento LGTBI. ¿Cree que el partido debería corregir alguna de esas posturas o las ve correctas?

–La gente que lanza esos prejuicios no se ha leído nuestro programa y es un poco contradictorio llamar a personas como yo machistas, cuando soy mujer. No se van a ver afectados los derechos de nadie. En mi caso, voy a luchar por Zamora, por la fiscalidad diferenciada, por la construcción de la autovía a Braganza y porque haya oportunidades.