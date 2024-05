La discusión entre dos varones termina con todos los cristales de un coche alquilado rotos en Zamora

"Ya te he dado una hostia una vez y hoy te doy otra". Las fiestas de Tábara no terminaron de la mejor manera para dos jóvenes que se denunciaron mutuamente por lesiones y por daños. La diligencias judiciales recogían no solo esa frase pronunciada, al parecer, por uno de los imputados, sino la pelea que emprendió a continuación para lo que agarraría al otro individuo del cuello por la espalda y le golpeó contra la pared, ocasionándole erosiones en la frente, la nariz y el labio superior, de acuerdo con los hechos que describía la Fiscalía de Zamora tras la apertura de juicio oral por parte del Juzgado número 4 de Zamora.

El procedimiento judicial imputaba al otro acusado por los daños que supuestamente había causado en el vehículo Toyota CHP de quien la habría agredido. El automóvil, que era alquilado, terminó con todos los cristales rotos y con rayones, daños que la empresa de renting al que pertenece estimó en 2.463 euros y que tendrá que reclamar ahora por vía civil, al quedar ayer el procedimiento penal en agua de borrajas al decidir los dos acusados retirar las denuncias mutuas.

Caso penal archivado y vía civil

La magistrada decidía el archivo del caso en el mismo momento en el que los dos imputados comunicaban su deseo de renunciar a seguir con el juicio, ya que las lesiones que sufrió uno de los acusados eran leves, ante lo que la legislación permite tomar esa determinación y no celebrar el juicio.

El letrado de la empresa de renting manifestó que se reservaba el derecho a emprender acciones civiles contra el acusado de causar daños materiales importantes en el Toyota.

