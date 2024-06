El alegato viral de una zamorana a favor del Z! Live: "Estos eventos rejuvenecen y alegran esta ciudad"

El festival Z! Live Rock reunió a más de 30.000 amantes del heavy metal y del rock en Zamora del 13 al 15 de junio. Una marea negra ha recorrido las calles de la ciudad estos días para disfrutar de grandes bandas. El concierto de Europe fue el colofón de la fiesta, pero todos los grupos dejaron un gran sabor de boca entre los asistentes al festival.

En esta edición, se ha implicado a toda la ciudad durante el Z! Live Rock. Ha habido conciertos en la plaza del Maestro y en Viriato, y los campistas han encontrado en las Pallas el lugar ideal para descansar, con sombra y más cerca del recinto ferial Ifeza que otras ubicaciones.

Todos los zamoranos parecen encantados con la iniciativa, que da mucha vida a la ciudad durante varios días, aunque siempre hay voces discordantes que encuentran pegas y aspectos negativos. Por ello, una zamorana no ha podido aguantarse y ha publicado un texto en Facebook que se ha hecho viral enseguida, con más de 1.000 lines y 450 comentarios.

En la publicación pide "sensatez" a las personas que han vertido comentarios negaivos contra el Z! Live porque "acampan y le quitan el sitio a los perrines para hacer sus cosas". "Estos eventos rejuvenecen y alegran esta ciudad, que 362 días al año está muerta. ¡Disfrutemos de ver Zamora viva estos días! ¡Que viva el rock y el que organiza estos eventos!", concluye su comunicado.

La comunidad zamorana de Facebook se ha volcado a favor de esta usuaria con una cascada de comentarios: "Hay una serie de personas que no está a gusto con nada: bien por su condición, bien por su ignorancia, por su poco mundo, porque les molesta la diversión y el éxito ajenos o bien simplemente porque no saben diferenciar sus ideas de lo bueno para la ciudad y lo llevan todo, hasta lo bueno, a una confrontación", manifiesta un usuario. "Tenían que hacer un evento así al mes. Esto es vida para la ciudad e ingresos por un montón de razones", escribe otro. "El zamorano nato si no se queja no puede vivir. Luego se quejan de que en Zamora no hay futuro", remata otro.