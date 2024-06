Vidas en un pañuelo de papel

¿Cuántas historias esconderán esos pañuelos que las abuelas guardan baja la manga? Esa costumbre ya perdida sirvió a Gabriel García para poner nombre a un libro que recoge esas vivencias que muchas ancianos y ancianas tienen escritas solo en su memoria. "Un pañuelo de papel" compila esas biografías de la Zamora de otro siglo, vividas en esta España vaciada que ha curtido sus vidas. O por la emigración que les fue escuela de otros mundos y de otro trabajo duro pero más próspero. Historias que este exinterventor de banca convertido en auxiliar de enfermería y no por arte de birlibirloque, sino de la crisis económica.

Gabriel García, autor de "Un pañuelo de papel" / Cedida

El paro le obligó a reinventarse y le dejó caer en derroteros bien distintos al de la banca, primero fue un curso de personal sociosanitario de cuatro meses en una institución que abrió de inmediato el trabajo en una residencia de ancianos de la provincia, "es un mercado muy ágil, enseguida te llaman para ocupar un empleo". Después, Gabriel recaló en las aulas del Instituto María de Molina para lograr el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Ha aprendido a enseñar a mirar a los ojos, a revivir largas vidas con sus longevos protagonistas. Casi cinco años de viaje "por un mundo diferente, en el que, al principio, casi no tienes con quién hablar", quizás por lo desconocido fuera de esos centros. El papel y el boli fueron "mis confidentes, fui escribiendo cosas que, a veces, no podía contar". Cuando personas allegadas leyeron esos pequeños relatos, "me animaron a publicarlo".

Presentación del libro en Trilema. / Cedida

Con nombre ficticio, los protagonistas de anécdotas o de experiencias que definen a estos hombres y mujeres que ha ido encontrando en este nuevo tiempo para él. "Les dices "vengo luego", y cuando te ven de nuevo exclaman "¡has venido!", se sorprenden de vayas a atenderle, a llevarles un vaso de agua. Eso que es normal, a ellos les parece la bomba. Agradecen desde el vaso de agua que te piden a una almohada más que llevaba meses solicitándola". Lorenzo empezó a dormir mejor. "Vamos muy atareados, tenemos poco tiempo en la residencia, pero qué más da irse un minuto y medio más tarde. Yo lo veo así. No creo que haga algo especial, no es un trato especial". Esa implicación permitió a José Calvo, que ya murió, ver el mar por primera vez, es uno de los protagonistas de una de las fotografías de este pequeño pañuelo de papel en el que Gabriel ha ido guardando sus historias durante estos cuatro años en los que lo cotidiano de las vidas caló en este bancario que se sucedió los fríos números para rescatar del olvido a una generación que ha arrancado ya cientos de hojas al calendario, que atesoran valore de otros tiempos en los que la escasez les obligó agudizar el sentido común para salir adelante en un mundo de penurias, expertos de la vida, "conozco mucha gente que sabe más que yo sin haber estudiado nada". Gabriel invitaba con esa frase a uno de sus ancianos a que diera un consejo al público presente en la presentación del libro, "¡qué os voy a decir!, que hagáis buenas cosas".

Algunos de los mayores, en la presentación del libro en la Biblioteca de Zamora. / Cedida

Gabriel se ha convertido en amigo que ayuda a llevar mejor este encierro. El aprendizaje ha sido mucho, y de calidad, en la residencia de ancianos, donde parecería que todo había terminado. "Hay un capítulo que lo titulo "El fondo del estanque" porque te das cuenta de que esta gente ha tenido vida, no muerta, tiene vida y aún puede tener más. Y una paciencia increíble, hasta los impacientes".

Gabriel García y algunos de los protagonistas de "Un pañuelo de papel" ha presentado esta semana el libro en el centro educativo Trilema ante los estudiantes de TCAE, que de esta forma se acercaron a la realidad del oficio. El libro, previamente, se presentó en la Biblioteca del Estado en Zamora.

