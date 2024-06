"El Museo del Prado ampliará su presencia en Zamora con nuevas obras"

La zamorana Celia Guilarte Calderón de la Barca es la jefa de Relaciones Institucionales y Patrocinio del Museo del Prado, pinacoteca que, hasta finales de mes, exhibe una pieza de su colección en las dependencias del Museo Etnográfico de Castilla y León.

–¿Cómo surge el trasladar un cuadro de la pinacoteca nacional del Prado a Zamora?

–Este proyecto de "El arte que conecta" surge porque uno de nuestros patrocinadores es Telefónica, benefactora del Museo del Prado, que celebra su centenario. Ellos trabajan en muchas disciplinas y en cultura nos pidieron hacer juntos como algo excepcional que les ayudara a celebrar su efeméride desde un punto de vista cultural. Pensamos en volver a recrear un proyecto que llevamos a cabo durante el bicentenario del Prado, que se llamaba "De gira por España", pero ahora de la mano de Telefónica bautizándolo como "El arte que conecta" que consiste en el préstamo de una obra de la colección, una de nuestras obras maestras de pintores de primera fila. Hay seleccionados desde Velázquez, Goyas, Sorollas.... grandes nombres del Prado y una obra de cada uno de ellos va a una capital de provincia que no es la capital de la región, en la medida de lo posible, para llegar a todos los rincones haciendo gala de esta vocación que tiene el Prado de ser un museo nacional. Se llama Museo Nacional del Prado y está en Madrid, pero tiene en marcha otros mecanismos y proyectos como "Prado extendido" o "El Prado en las calles". El Museo articula muchos mecanismos para hacerse evidente en el resto de España.

–¿Por qué la ciudad de Zamora?

–Nos parecía que era un sitio que cumplía todas las características porque no es el centro de la comunidad autónoma, es una ciudad de tamaño pequeño en la que no todo el mundo tiene la facilidad de trasladarse a Madrid para ver el museo y, como emblema de dónde queremos llegar, nos parecía que reunía todas las características.

–"La cita" de Goya se exhibe en el Museo Etnográfico de Castilla y León y no el Museo de Zamora, donde tienen varias piezas en depósito, ¿cuál es el motivo?

–Precisamente porque en el Museo de Zamora el público ya tiene acceso a esta otra parte del Prado a través del programa "Prado extendido". El Museo de Zamora tiene 21 depósitos y movidos por el afán de estar presentes en más museos, decidimos que fuera el Etnográfico.

–¿Qué criterio han seguido a la hora de asignar las obras a los centros expositivos?

–Las obras se han seleccionado bien porque es el lugar de origen del artista, como en el caso de Avilés porque de allí es oriundo Juan Carreño de Miranda. En otros casos se ha hecho temático, como la obra de Poussin que no deja de ser una escena clásica que ha ido a Mérida. En el caso de Zamora, el cuadro de "La cita" tiene la vertiente de tipo popular, de los majos que representa Goya que encajaba muy bien con el espíritu del Etnográfico. De hecho, hay una circunstancia bonita que es cómo un cuadro que procedía de la colección real termina expuesto en un museo de etnografía. Estos cuadros al final son capaces de crear nuevas narrativas y establecer vínculos inesperados que enriquecen todavía más la visión del público.

"En la ciudad, se da una circunstancia bonita, un cuadro que procedía de las colección real, "La cita" de Goya, termina expuesto en un museo de etnografía"

–En Zamora el Prado cuenta con 38 piezas, la última obra en llegar fue la escultura "Nerón y Séneca" de Eduardo Barrón, repartidas entre varias instituciones.

–"Prado extendido" no es un programa de ahora sino que con anterioridad se conoció como "El Prado disperso", pero arranca nada más nacer la institución en 1819. Desde el principio tuvo que sacar, muchas veces, obras fuera porque no todas cabían en el centro. El Museo del Prado nace como Museo Real de Pintura y Escultura en 1819, pero se fusiona con el Museo de la Trinidad en 1872, que era un centro nacional que tenía obras procedentes de la desamortización de Mendizábal. Cuando se nacionaliza el Museo del Prado en 1868 hay dos museos nacionales, el de Trinidad y el del Prado. La coexistencia de dos museos nacionales no tenía sentido y las autoridades decidieron, mediante Real Decreto, fusionar ambas instituciones.

–¿Qué conllevó?

–La llegada masiva de obras al Prado. Hubo un gran trasvase a partir del año 1880 y se hicieron muchos depósitos fuera, sobre todo, de pintura del XIX y de colecciones que, en ese momento, no eran del gusto de la época. El origen del "Prado extendido" fue ese aluvión de depósitos que se hicieron fuera a partir de finales del XIX. Ahora el director del Prado, Miguel Falomir, ha decidido reorganizarlos y darles una vuelta porque muchas veces se hacían en base de criterios de medidas, pero no se atendían a criterios como que el autor fuera de allí. De ahí, que ahora se esté reorganizando con cierto sentido.

–En esta revisión, ¿Zamora será receptora de alguna obra artística más?

–Sin duda, se va a ampliar la presencia del Prado en Zamora. En el Museo Etnográfico se va a realizar un depósito y se ha propuesto a otros centros participantes, como es el Museo de Zamora, que hagan gala de las obras que tienen del Prado y enriquezcan sus relatos con peticiones al Prado que se estudiarán y, en la medida de lo posible, siempre se atenderán. El Museo del Prado quiere que la gente sea consciente de que el Prado ya tiene a su disposición muchas obras.

–Pero algunas de las obras en depósito no se exhiben.

–Estaba sucediendo en muchos centros que, como son piezas recibidas hace mucho tiempo, no se exponen, de tal forma que esta reorganización hará que las obras que un centro no exponga, quizá sí lo haga en otro museo al que le interese. Es mantener vivo el intercambio de intereses entre los museos receptores y el Museo del Prado.

La zamorana funcionaria en el centro estatal. / Museo del Prado

–¿Este proyecto es sine die?

–Los depósitos no son un préstamo temporal, por lo que son a mucho más largo plazo.

–Cultura ha dado a conocer hace unos días el inventario de las piezas que, aplicando la ley de la Memoria Democrática, tienen que volver a manos de sus titulares o herederos.

–Nosotros nos anticipamos. El Museo del Prado encargó un estudio a Arturo Colorado, el mayor experto en incautación y todo lo que sucedió en la Guerra Civil a nivel de patrimonio, que, con en colaboración con el propio equipo de documentación del Prado, confeccionó un informe de obras que probablemente procedían de incautaciones. Se publicó y se está a la espera de los mecanismos que se pongan en marcha para su devolución. En ningún momento el Prado quiere retener obras que no le pertenezcan.

–¿Dentro de las obras en depósito hay alguna afectada por el cumplimiento de la normativa?

–A mí no me consta.

–Hace unos meses una de las pinturas del Museo del Prado que está en la Diputación Provincial sufrió una agresión.

–Era una de esas obras del XIX que salieron de Madrid. Creo que es un hecho puntual que no hay que valorar más que como una anécdota. Entristece que Zamora salga en los medios de comunicación por ese hecho y no por los demás bienes que custodia. Es un hecho puntual que sí que nos lleva a relacionar la conservación con el hecho de que estén expuestas al público, porque el que tengan visibilidad asegura su conservación.

–Usted es una zamorana conservadora de museos y entre el mucho arte que tiene la ciudad se encuentra el legado del escultor Baltasar Lobo. Por su conocimiento profesional, ¿dónde estima que debería de asentarse la colección?

–A nivel personal defiendo el emplazamiento del Castillo porque me parece un artista de vanguardia. Esa convivencia entre las formas de Baltasar Lobo, que ya existen, y el Castillo y seguir en esta senda lo hace muy especial y suma fuerza expresiva. Las posibilidades que representa el Castillo, a nivel de patrimonio, implica sumar fuerzas, que siempre es muy importante.

–En su opinión, ¿sería un revulsivo para el casco histórico de la ciudad, que no atraviesa uno de sus mejores momentos?

–En el Prado tenemos un lema, no creemos en los fuegos de artificio, en crear cosas que llamen la atención, sino tú obra bien y te irá bien. Crea un formato o una iniciativa sencilla que tenga sentido, que tenga decoro y te irá bien. En el momento en el que pones en marcha un proyecto sólido, acaba floreciendo. No se puede empezar planteando una operación de grandes alharacas, hay que hacer algo coherente y acorde a las dimensiones de Zamora y a los ritmos de la ciudad. Una cosa contenida y elegante.

–¿Acorde también a las características de la colección?

–Baltasar Lobo es la elegancia en las formas, pertenece a un tiempo de vanguardias importantísimo y es un artista de gran personalidad y con una historia personal muy valiosa. Su legado es muy completo, tiene dibujos, yesos y esculturas, y tenemos todas las obras que procedían de su taller, y lo primero que hay que hacer es exponerlo. Creo que el zamorano es consciente de que tiene un maravilloso románico, unos tapices inigualables, pero en Zamora está la exigencia de mejora que nos lleva a quejarnos, pero que la queja lleve a construir algo.

–Un grupo de artistas, entre ellos Antonio Pedrero, tiene la reclamación, casi histórica, de un espacio para que los artistas locales, de antes y actuales, tengan una mayor visibilidad. ¿Qué le parece la solicitud?

–Todo lo que sea aumentar el patrimonio de Zamora es positivo. Tenemos la suerte de contar con pintores como Antonio Pedrero, quien está exponiendo ahora mismo en la ciudad. Tenemos que tener muy presente que los artistas contemporáneos son aquellos que mantienen vivos los museos. En Zamora tenemos un museo en el que a través de figuras como Antonio Pedrero vemos de otra manera al Greco, a Goya o a Velázquez. Los pintores todos caminan sobre pintores, todos se fijan en sus predecesores. El Prado es un museo de pintores y la manera de mantener viva la historia del arte es a través de los artistas contemporáneos. No sé si la solución sería un espacio aparte. Tenemos un reto con los conventos que se quedan vacíos, pero es un asunto que a mí no me compete. El Museo de Zamora también debería de ser un museo de pintores. Sin duda deberían tener su sitio.

"El patrimonio tiene sentido únicamente en la medida que la que lo reconoce la sociedad"

–La colección de tapices flamencos de la Catedral de Zamora es una joya.

–En el último mes he ido a verlos varias veces y el horario de apertura del Museo Catedralicio es muy amplio, lo cual me ha sorprendido para bien, por lo que la accesibilidad para el público a nivel de apertura, es total. Quizá deberían estar más anunciados y eché en falta alguna explicación en la propia sala más allá de la información que la audioguía proporciona. No obstante, la sala se queda un poco pequeña para su comprensión para esos tamaños y también sería interesante mostrarlos en su conjunto. En el momento en el que se dé visibilidad a los tapices, que es algo que hay que hacer, llegarán las ayudas. La materia prima es buena, y cuando la base es buena, los proyectos que se le adjudiquen serán buenos.

–La Diócesis de Zamora ha puesto en marcha la Fundación ZamorArte que, entre otros trabajos, velará por la conservación de los bienes diocesanos y que pretende poner en marcha campañas de micromecenazgo, usted en su labor en el Prado tiene contacto con patrocinadores, ¿ve factible la implicación de la sociedad civil?

–El patrimonio tiene sentido solo en la medida que lo reconoce la sociedad. Quien le da valor al patrimonio es la sociedad. La implicación de la sociedad tiene que ser absoluta a través de los impuestos que paga y a través de contribuciones puntuales en las que se sienta implicada y se le haga partícipe. Nosotros adquirimos un cuadro de Simón Vouet en el bicentenario del Prado a través del micromecenazgo y también para dar la oportunidad a la sociedad de participar de manera activa en proyectos que interesen. Las dos cosas son compatibles, el apoyo de la financiación pública, que no debe faltar, pero también, a veces, dar la oportunidad a la sociedad de elegir qué quiere apoyar, y de ahí la importancia de que los proyectos que se le presenten estén a la altura.

