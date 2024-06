Estos son los resultados de las elecciones europeas en la provincia de Zamora

Incontestable victoria del Partido Popular en la provincia de Zamora en unas elecciones europeas marcadas por la baja participación. La candidatura encabezada por Dolors Montserrat ha conseguido 34.198 votos en el conjunto del territorio, que en la práctica se traduce en que una de cada dos personas ha optado por esta papeleta. En concreto, la formación de centroderecha se ha alzado con el 47% de los sufragios válidos en unos comicios en los que el Partido Socialista ha acusado cierta fatiga a nivel nacional que le ha llevado a perder más de 15.000 votos. Vox, por su parte, no solo ha mantenido su condición de tercera fuerza, sino que ha aumentado el número de apoyos en casi un millar. La sorpresa ha dado la agrupación de electores «Se acabó la fiesta», encabezada por Alvise Pérez, que se ha colocado como cuarta fuerza provincial con 2.394 votos. Mientras que las opciones con sello localista, como son la coalición Existe y Prepal, apenas han contado para los zamoranos, con 734 y 470 sufragios respectivamente.

No hay paliativos para declarar una gran victoria del Partido Popular y una gran derrota del Partido Socialista en la provincia de Zamora en las elecciones europeas de este 9J. La formación que capitanea José María Barrios ha conseguido remontar un 15% respecto a los últimos comicios para recuperar la hegemonía en el conjunto del territorio, merced a los 34.198 apoyos cosechados, que son 2.000 más que hace exactamente cinco cursos. Un ascenso que se ha visto impulsado por la caída libre experimentada por el PSOE de Antidio Fagúndez, que ha perdido 15.400 votos al pasar de los 37.521 de 2019 a los 22.102 de este pasado domingo.

La campaña de Vox centrada en el campo le ha servido para mantener su estatus de tercera fuerza en la provincia de Zamora, territorio eminentemente agrario y donde las palabras de los líderes de la formación dirigida por Santiago Abascal han tenido cierto calado. Así se desprende del incremento de votos, desde los 6.735 de hace cinco años a los 7.409 de estas elecciones. Los derechistas significan ya el 10,19% del censo electoral. Y en este espectro ideológico se podría incluir a la sorpresa de la noche, que ha sido la agrupación de electores «Se acabó la fiesta», liderada por el polémico opinador Alvise Pérez. Su propuesta ha conseguido captar la atención de 2.394 zamoranos, que le han otorgado la condición de cuarta fuerza provincial.

La izquierda más a la izquierda del PSOE sigue sin aprender que la división no es buena aliada electoral, de manera que ha quedado relegada a una posición irrelevante en Zamora. Sumar ha captado 1.366 votos entre toda la provincia, mientras que Podemos se ha quedado en 1.366. Por su parte, las opciones localistas como Existe y Prepal tampoco han colmado las expectativas iniciales.

La abstención era el rival a batir en estas elecciones, pero ha vuelto a ganar. De hecho, la participación se ha situado en un 51%, mientras que los abstencionistas han crecido hasta un 48%. No cabe duda de que estas elecciones europeas no han conseguido despertar a la ciudadanía de la provincia de Zamora.

La coalición Existe no ha cumplido con las expectativas depositadas en ella desde los territorios de la España Vaciada. Apenas ha conseguido cosechar 40.117 en el conjunto del país, un resultado absolutamente insuficiente para colocar aTomás Guitarte como europarlamentario. La provincia de Zamora participaba en esa conjunción de partidos con Ahora Decide, que decidió integrarse para llevar la voz de las tierras despobladas hasta el corazón de Europa. No obstante, los ciudadanos han obviado esta posibilidad y tan solo le han otorgado 734 votos en el conjunto de la provincia.La campaña realizada a pie de calle por los representantes de la coalición, con la participación en Zamora del número uno de la candidatura, no han conseguido despertar el interés de una ciudadanía que ha preferido apostar por partidos generalistas y opciones inéditas como la de la agrupación de electores «Se acabó la fiesta».

El Prepal no formará parte del Europarlamento durante los próximos cinco años. La formación leonesista dirigida por el zamorano Francisco Iglesias Carreño ha conseguido reunir 6.341 votos en el conjunto de España, de los que 470 pertenecen a esta provincia.Se trata de un número insuficiente para obtener un escaño comunitario, pero lo suficientemente amplio como para dar por conseguido el objetivo de realizar una labor de promoción sin parangón de las tres provincias que conforman la histórica región leonesa. No en vano, el candidato y exprofesor zamorano se había marcado como misión colocar a estas tierras en el mapa, algo que ha podido llevar a cabo gracias a la presencia de los nombres de León, Zamora y Salamanca en todas las mesas electorales y a lo largo y ancho del país.

Resultados completos en la provincia de Zamora

En total han votado 73.390 zamoranos, un 51,84% de las personas con derecho a voto, lo que supone una caída de 10 puntos porcentuales respecto a las elecciones europeas de 2019, cuando también se votaba a las elecciones municipales y autonómicas.