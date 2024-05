Las instituciones confían en reconducir el proyecto y "salvar" el ascensor a lo alto de la Catedral de Zamora

Las instituciones implicadas confían en reconducir el proyecto del ascensor para subir a la cubierta de la Catedral de Zamora para que finalmente pueda ser una realidad, después de que la propuesta inicial haya recibido un "no" de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León y la Diócesis de Zamora se han mostrado confiados en que los cambios en los que trabaja ya el arquitecto redactar sirvan para salvar el escollo de Patrimonio, que ha prescrito que lo alto del ascensor, donde van las poleas, no puede superar la cota de la cubierta, para no causar impacto. Esa prescripción se adoptó pese a que el proyecto inicial no dejaba ver nada del ascensor desde abajo ni desde los jardines del Castillo y que durante cuatro años de consultas siempre se había barajado la opción que finalmente fue desestimada.

Sobre el rechazo, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García, ha explicado que ella misma votó a favor del proyecto inicial en la comisión territorial de Patrimonio y fue el voto de una técnico el que determinó que cuando posteriormente estudió la propuesta comisión autonómica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se informara desfavorablemente de la iniciativa.

Leticia García ha ofrecido su apoyo a los promotores y ha recordado que ella misma votó a favor del proyecto que finalmente fue desestimado. Ha recordado aun así que la decisión puede recurrirse y que también se puede optar por hacer una modificación del proyecto, que es la solución que se vislumbra. También ha sostenido que aunque había habido conversaciones previas el proyecto no se había presentado nunca tal y como estaba planteado antes de que Patrimonio lo rechazase.

Por su parte, el concejal de Turismo, Christoph Strieder, ha indicado que los 400.000 euros de subvención a través del Plan de Sostenibilidad Turística con financiación europea no están en juego, ya que el plazo máximo para acometer la actuación si no se quieren perder los fondos europeos es a finales de 2025. Ha recordado además que cuando el proyecto que redacta el Cabildo Catedralicio sea aprobado definitivamente será el Ayuntamiento de Zamora el que licite los trabajos.

También se ha referido a la cuestión el delegado diocesano de Medios de Comunicación, Juan Carlos López, que ha detallado que el problema es "de ajuste arquitectónico" y ha confiado en que el ascensor a lo alto de la Catedral esté listo para Las Edades del Hombre de Zamora de 2025, ya que se trata de uno de los recursos previstos para la exposición de arte sacro, junto a la apertura de la nueva calle en la trasera de la seo que conectará con los jardines de Baltasar Lobo.

