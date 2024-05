Patrimonio rechaza el proyecto del ascensor de la Catedral de Zamora y obliga a cambios

La visita a la cubierta de la Catedral y el acceso a ella mediante un ascensor desde la Torre del Salvador se ven comprometidos tras haber rechazado Patrimonio el proyecto de actuación.

La Diócesis de Zamora, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora para financiar el proyecto con fondos europeos, llevaba trabajando cuatro años en coordinación con Patrimonio para sacar adelante la iniciativa. Los técnicos de la Junta de Castilla y León hasta ahora habían visto con buenos ojos el proyecto, aunque habían ido introduciendo algunas modificaciones para que el bien patrimonial protegido que constituye la Catedral se viese lo menos afectado posible.

Sin embargo, cuando se presentó el último proyecto con los cambios sugeridos, la arquitecta que ha ocupado provisionalmente la plaza y que posteriormente la ha dejado, dijo no a la propuesta porque superaba la cota de la cubierta, algo que antes no le habían planteado al arquitecto del Obispado encargado de redactarlo. El rechazo se produjo pese a que el impacto visual sería mínimo y la parte alta del ascensor no llegaría a verse desde los jardines del Castillo ni desde la plaza de la Catedral.

Pese a ello, la técnico informó desfavorablemente el proyecto y cuando éste se elevó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en Valladolid, el órgano encargado de informar definitivamente también lo desaprobó en base a lo manifestado por la arquitecta de Zamora, según ha explicado el deán de la Catedral, Juan Luis Martín. Eso obliga a retrasar al menos un mes y medio la entrega del nuevo proyecto, que deberá bajar la cota del ascensor porque la polea que va por encima de él no puede sobresalir de la cubierta. Como solución, el último tramo de acceso se hará para personas con movilidad reducida con una plataforma elevadora para sillas de ruedas. El retraso puede afectar a la financiación europea y a que el ascensor esté listo para Las Edades del Hombre de Zamora y Oporto de 2025.

