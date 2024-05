La deuda de 1,1 millones envía 12 años a prisión al dueño de Cuadros Eléctricos

Para argumentar la condena, el juez detalla que "existen ventas que no están declaradas", "muchos albaranes que no han sido facturados y otros que lo han sido a importe cero". Prácticas que suponen el 20% del ejercicio de 2014 y el 50% del 2015, lo que "no es de recibo. Tal y como ha manifestado el inspector, es un acto de fe a la vista de la documentación obrante", concluye en su sentencia.

Estas apreciaciones vienen a desmontar que esas duplicidades se dan no solo en una operación realizada con Colombia, sino que coinciden con un periodo de tiempo, "los años que se dejan de pagar los impuestos" del IVA y societarios "para poder pagar las nóminas" de los empleados, como reconoce el empresario. Esta decisión incrementa la deuda con la Seguridad Social. Una deuda que "él mismo Fernández Alonso estima en unos 5 millones de euros, la mitad en concepto de intereses", recoge textualmente la sentencia.