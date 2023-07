Pedro Requejo: "Necesitamos un régimen fiscal como el de Canarias, que realmente compense"

Vox ha vuelto a apostar por el madrileño Pedro Requejo Novoa (1964) para encabezar su lista al Congreso de los Diputados por la provincia. Este escultor de profesión aspira a continuar en el escaño que ha ocupado desde las elecciones de noviembre de 2019.

–¿Qué cree que le avala para intentar continuar como diputado nacional?

–Yo creo que el trabajo hecho. Por un lado eso y, por otro, que mi grupo parlamentario me haya elegido otra vez, que podría no haberlo hecho. La situación de España es bastante peor que cuando entramos debido al Gobierno que ha habido y la mejor manera de ayudar a crear una España como la que queremos todos o casi todos es apoyar a Vox.

–En su programa se plantean algunas medidas rupturistas con el sistema actual, como la devolución de competencias al Estado. ¿De qué manera podrían aplicar esto?

–Habría que ver con qué fuerza contamos, porque eso va a significar un cambio de una serie de leyes, pero hay cosas que son de sentido común. Por ejemplo, no puede ser que haya 17 sistemas de salud autonómicos diferentes y que ser de Castilla y León e ir a Valencia, Madrid o Barcelona sea un auténtico calvario para los usuarios del sistema. Después tenemos un problema en Educación con las diferencias de exigencia de la EBAU y es algo que está chirriando. También en el sistema de la seguridad: tiene que haber bases de datos donde la Policía pueda consultar la amenaza que hay de terrorismo yihadista o de narcotráfico. Luego, con la Justicia quieren hacer un tribunal supremo catalán y para nosotros eso es inaceptable.

–Si ustedes acceden al Gobierno de España, todas las encuestas apuntan a que lo harían con el PP, que es un partido que forma parte de algunos de los grandes consensos que ustedes quieren cambiar. ¿Qué les une más allá del antisanchismo?

–Habría que ver de qué Partido Popular hablamos, porque yo cada vez tengo la sensación de que hay como 17 partidos populares: está el de Murcia, el de Valencia, el de La Rioja, el del País Vasco... No hay un Partido Popular. A nosotros nos une, en todo caso, la unidad de España, de una España fuerte que pelee por los problemas de los españoles. Hemos conseguido muchas cosas con ellos: en Castilla y León, sobre natalidad; en Valencia, sobre el español. Y eso es exportable al resto del país.

–¿Les está haciendo daño electoralmente la apelación del PP al voto útil contra Sánchez?

–Yo creo que la gente ya ha perdido mucha de la ingenuidad que tenía cuando votó a Rajoy, porque no cambió absolutamente nada. Entonces, el voto útil es ahora muy relativo. En la provincia de Zamora, el Partido Popular ha estado muchos años en el poder y es copartícipe junto al PSOE de lo que tenemos ahora. No tienen una muy buena reputación como para decir que son el voto útil en Zamora.

–El PSOE se está refiriendo mucho a Vox en campaña. ¿Qué opina de las palabras de Patxi López en Zamora sobre la posibilidad de que gobierne una alianza de extrema derecha?

–Es un salvavidas que tienen, pero ya nadie se cree que somos extrema derecha. La extrema derecha es una fuerza que considera lícito el empleo de la violencia, y yo no conozco a nadie de Vox que jamás haya empleado la violencia. Después, que si nos llaman machistas, que si la violencia de género... Es que se está conculcando ahí la presunción de inocencia de los varones y la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. El Derecho dice que es preferible una y mil veces que un culpable salga libre a que haya un inocente en prisión y le estamos dando la vuelta. Todos tenemos familia, tenemos hijas, hermanas, madre... y la mujer para nosotros es fundamental. No queremos tener seres alienados, es absurdo. Otra cosa es que los hombres tienen unas características, como la fuerza física, y las mujeres son más cerebrales. Pero eso es ya prácticamente de cada persona. Hay que dar igualdad de oportunidades y a partir de ahí hacer cada uno su vida. También hay que tener en cuenta que la mujer es madre y tiene ahí un problema con unos años en los que pierde su carrera si se dedica a ello. Hay que ayudar a la familia y a la mujer para que pueda mantener su carrera y que no tenga esa gran desventaja.

–Vox tiene un capítulo íntegro dedicado a la igualdad de los españoles en su programa...

–Claro, es que está amenazada.

–¿La fiscalidad diferenciada busca la igualdad entre los españoles o es una manera de romperla?

–El problema ya es tan grave que no se puede competir en igualdad de condiciones con Madrid, por ejemplo, o el País Vasco. Ocurre por varios motivos. Cualquiera que quiera poner aquí una industria de algo, para comprar un tornillo, no puede ir a la esquina, tiene que pedirlo. Luego el envejecimiento es tal que si no traemos a castellanoleoneses que se nos han ido o gente nueva... Y una de las maneras de incentivarlo es a través de la fiscalidad diferenciada. Pero no una como la de Soria, Cuenca o Teruel, sino un régimen fiscal como el de Canarias que realmente le compense a la gente. También hacen falta ayudas a la familia, servicios médicos y que, en definitiva, irte a vivir al campo no te suponga una tragedia o volverte a la Edad Media.

–¿Vox está de acuerdo con la llegada de Monte la Reina o con otros proyectos que generan un cierto consenso en la sociedad zamorana?

–Por supuesto, y la A-11 y el tren de Oporto. Nos parece fundamental. Y que vengan empresas y que se refuercen los sistemas de Renfe. Yo soy usuario del AVE y me cuesta encontrar billetes. En todas esas cosas estamos de acuerdo porque son de sentido común.

–En el tema de la despoblación, su medida más destacada es la del apoyo a la natalidad.

–Con nuestro programa, con cuatro hijos no pagas IRPF.

–Pero ya hay sitios donde las personas que hay no pueden tener hijos. ¿La solución ahí es la llegada de inmigrantes, el retorno de los que se han ido o cuál es su propuesta?

–El retorno de los que se han ido, la llegada de inmigrantes y donde hay pueblos en los que viven tres o cuatro personas quizá traerlas a la cabecera de comarca. Eso hay que plantearlo friamente.

–Es complicado hacer desaparecer un pueblo.

–Sí. Me contaban una anécdota de un pueblo en el que una diputación tenía que arreglar una carretera para acceder a un sitio en el que vivía una persona. En esa época, ya al final del Franquismo o principios de la democracia, eran 170 millones de pesetas. Les salía más rentable comprarle el mejor piso de Madrid que arreglar la carretera.

–¿Es una cuestión de rentabilidad?

–Es una cuestión de optimización de recursos, digamos. Lo que hay es lo que se puede manejar, no vamos a engañar a la gente.

e–Se están abriendo las fronteras de Europa a competencia desleal y no se están protegiendo las subidas de precios. Eso ha acarreado una situación que tiene a muchos agricultores al borde del cierre. Además, no se dan todas las ayudas a la sequía, se crea una ley de protección animal que es absurda, se mete al lobo en el Lespre, no se deja acceder a los bosques con el ganado, no se puede cazar... Se vuelve una locura vivir en el campo.