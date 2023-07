«Debemos espabilar, no podemos seguir siendo una provincia de sumisos y conformistas»

Se define como «un indignado» con lo que está pasando en la sociedad zamorana y ese sentimiento ha sido el que ha impulsado a Fernando Díaz a dar el paso y presentarse en Zamora por Sumar al Senado.

–¿Qué fue lo que le atrajo del proyecto de Sumar?

–Lo que me atrae es que no es ficticio, es real, creado por el pueblo para el pueblo. Se hizo una consulta a la ciudadanía y las propuestas más viables fueron la base del proyecto de Sumar, así que son propuestas hechas por el pueblo. La política actual no está siendo la solución de los problemas de España, al revés, está siendo otro peso más y quizá el más grande. Mucha gente no nos sentimos identificados con los políticos que nos representan, no creemos que hagan su trabajo. En Sumar Zamora decidimos dar un paso hacia adelante para que nos escuche desde un jubilado de Telefónica hasta un vigilante de seguridad.

–El Senado es un organismo poco conocido e incluso criticado, ¿qué función quiere realizar desde allí?

–Lo que intentaré será darle visibilidad a Zamora, que se sepa en todo el territorio nacional que tenemos una provincia que tiene verdaderamente un futuro muy importante, pero que, por desgracia, debido a la gente que nos ha representado y que no ha sido válida, no se nos conoce nada más que por desgracias, como por ejemplo el incendio de la Sierra de la Culebra. Es hora de que se aparten a un lado y nos dejen a los que queremos trabajar por la provincia.

–Yolanda Díaz es una política con carisma. ¿Tendrá el tirón suficiente en esta provincia?

–Todos sabemos que la provincia de Zamora es un bastión de la derecha, pero creo que las bazas importantes de Yolanda son que ha hecho cosas muy importante desde la vicepresidencia y ser la ministra mejor valorada. Pero, además, ya va siendo hora de que en este país, de una vez por todas, maneje las riendas una mujer y que por ello no se rasguen las vestiduras gente de derechas o partidos extremistas.

–¿Es complicado acabar con el bipartidismo en lugares como Zamora?

–Es que el sistema está creado para los intereses de los dos grandes partidos. Por ejemplo, no es justo el reparto de los espacios electores, las cosas deberían de cambiar y tener todos las mismas oportunidades de ser escuchados. Pero los partidos a la izquierda de la izquierda estamos acostumbrados a que nuestra lucha sea el doble para conseguir la mitad que ellos.

–¿Qué propuestas de Sumar pueden ser las más atrayentes para los zamoranos?

–Tenemos una población muy envejecida, viviendo en núcleos rurales, así que cualquiera del programa de cuidados. Deberíamos mirar más por las residencias publicas y menos por privatizar, además de fomentar el cuidado familiar, que se traduciría en un trato más humano. También se apuesta por que la salud bucodental y óptica sean gratuitas.

–¿Qué mensaje da a los votantes?

–Tenemos que espabilar, no podemos seguir siendo una provincia de sumisos y conformistas. Si algo no nos ha gustado ni convencido, la primera medida de protesta debería ser el día 23 en las urnas. Sumar es la opción más adecuada, porque la otra nos haría retroceder cuarenta años y volver a las cavernas.