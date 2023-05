Debate electoral de LA OPINIÓN-EL CORREO: Los candidatos se citan en las urnas

Labor de gobierno frente a oposición. Experiencia frente a innovación. "Continuismo" frente a "demagogia". Los cuatro principales candidatos a ostentar el bastón de mando de la ciudad a partir del próximo 28 de mayo protagonizaron ayer el debate más determinante de la campaña electoral de Zamora, el organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Francisco Guarido, que defiende el cargo, puso sobre la mesa el trabajo hecho por su equipo de Gobierno durante los últimos ocho años, primero en coalición y después en solitario: "Parecía que veníamos a removerlo todo y nos hemos demostrado como gente de fiar". Jesús María Prada quiso defender el trabajo hecho durante los últimos años en la Diputación y confrontar sus resultados con los a su juicio mejorables del equipo de Gobierno municipal. David Gago, junto con el alcalde el más activo en la vida política municipal de los últimos años, sacó pecho por la labor de oposición realizada. Por último, Francisco José Requejo se movió en el complicado terreno del que es presidente de la Diputación y oposición municipal para defender sus propuestas.

En un escenario que parece apuntar al pacto como posible futuro en el Pleno municipal, lo más interesante para el elector llegó al final. Más allá de las típicas consignas, "salimos a ganar y queremos gobernar", sí que se pudieron leer ciertos planteamientos. Guarido está abierto a volver a pactar con el PSOE si es necesario, como hizo en 2015. "Fuimos capaces de hacerlo". Y también con Zamora Sí, pues en su día "pactamos con Ciudadanos". Puerta cerrada, en cambio, a PP y Vox. Gago se limitó a decir que "seremos decisivos e influyentes" en el futuro del Ayuntamiento y Prada, del PP, dejó claro que "no negociaré con la Alcaldía" y que "con quien nunca pactaré es con Bildu". Requejo zanjó el tema esperando "tener mayoría absoluta" para "no tener que pactar con algunas de las opciones que veo aquí".

Ya por orden, el debate arrancó con la economía. "Mal que les pese, la economía va bien", anunció Guarido. Evidentemente, nadie de acuerdo sobre el escenario. Francisco José Requejo, de Zamora Sí, apostó por mantener el tipo impositivo del IBI, "tener la iniciativa, buscar inversión" y "eliminar el impuesto al perro". David Gago, del PSOE, subrayó que el Ayuntamiento se encuentra en una "situación delicada" que "no se puede negar" porque "caen los ingresos mientras aumentan los gastos". El que sacó el debate fuera de los muros de la Casa de las Panaderas fue Jesús María Prada, del PP, que aseguró que la economía "es el principal problema de Zamora" y que "desde 2012 se han perdido más de 400 negocios". Nadie habló de subir impuestos más que el alcalde, que tras recordar que los tributos han bajado durante sus mandatos apostilló que "todo el mundo entendería que subieran según el IPC".

El segundo bloque, el destinado a Urbanismo y a Proyectos, arrancó con la problemática de las licencias municipales. Que se trata de algo enquistado en el Ayuntamiento y con una solución compleja se puso de manifiesto en que ningún candidato quiso mojarse más de la cuenta. "Las licencias van mejor", aseguró Guarido para recordar que el servicio de Urbanismo sufrió con los recortes del Gobierno. Las réplicas fueron desde la de Prada: "Que el alcalde diga esto es preocupante" a la de Gago, que habló de una licencia exprés. Fue el más concreto Requejo, que puso como ejemplo a Salamanca, con una mayor plantilla de arquitectos municipales. "Hay que dotar al servicio de más personal", zanjó.

Turno para la zona de bajas emisiones, un asunto en el que la oposición no hizo la "sangre" que se podía esperar siendo este uno de los temas más conflictivos para el equipo de Gobierno. "Hay que ganar espacios para el peatón. Lo tenemos que hacer y, con los nuevos aparcamientos, se solucionan los problemas para más de treinta años. Queremos una ciudad más amable para el peatón". Las críticas llegaron en bloque, pero ninguna fue especialmente grave. El candidato del PP afeó al alcalde que "se eligió una zona que resulta conflictiva sin estudios que lo avalaran" y el aspirante del PSOE aseguró que "les ha faltado planificación", algo que ejemplificó con "los bolardos que, el día que se pusieron, impidieron el paso a un camión de bomberos". "Los cambios hechos de manera unilateral generan disgustos. Usted se ha olvidado de escuchar a la gente y deja a los vecinos de los barrios y al comercio en una situación complicada".

El bloque destinado a los servicios sociales fue el que más puntos en común suscitó. Todos los candidatos se mostraron a favor de reforzar la atención a dependientes y de tomar medidas para fomentar la natalidad, unos con más concreción que otros —la única propuesta concreta la puso sobre la mesa el PP con su cheque por nacimiento—. Gago puso sobre la mesa la lucha contra la soledad no deseada y apostilló que hace falta más personal, mismos temas que después trató Requejo, que abogó por una unión entre Ayuntamiento y Diputación. Guarido, por su parte, sacó músculo por el esfuerzo inversor del Ayuntamiento en el último mandato, que se ha traducido en que "a nivel municipal no haya listas de espera".

El último bloque, de Cultura y Turismo, prácticamente pivotó sobre la ubicación del nuevo Museo de Baltasar Lobo. Cuatro candidatos, cuatro propuestas: Zamora Sí defiende la antigua Diputación; el PP, el Consultivo; el PSOE, el Castillo; e Izquierda Unida, el Ayuntamiento Viejo. Poco en común más allá de aprovechar el legado del artista como atractivo turístico para la capital. Guarido tiró de historia para recordar que la propuesta del edificio de la Plaza Mayor nació del Gobierno de Valdeón y tuvo un "enganchón" con Gago a cuenta de las propuestas hechas o no hechas en el seno de la Fundación. En asuntos turísticos, Requejo defendió un trabajo conjunto entre Diputación y Ayuntamiento y el PP puso sobre la mesa la necesidad de contratar un técnico de turismo.

Mención aparte merecen los sueldos. Guarido hizo bandera de la decisión tomada hace ocho años, cuando se bajó su salario a la mitad con respecto al de Rosa Valdeón. “No fue ningún drama, creo que uno no debe tener ataduras para dejar cuando sea necesario un empleo público”. Los demás candidatos aseguraron que, en todo caso, no se lo subirán más de lo que marque la actualización de sueldos públicos que hace el Ministerio. “No he venido a ganar dinero”, aseguró Requejo para recordar su trayectoria privada. “Es una convicción personal no subirme el sueldo cuando sea alcalde”, apuntó Prada. “Cobraré lo mismo que cobro siendo profesor”, zanjó Gago.