San Cristóbal de Entreviñas celebrará el Pleno de Investidura de la actual alcaldesa del PSOE, Leonor González Cadenas, a las 00.00 horas de este sábado en primera convocatoria, a las 00.15 horas en segunda.

La hora inusual de la sesión tiene que ver con la jubilación como matrona del Centro de Especialidades de González Cadenas, y con el viaje concertado organizado por su hermana, con familiares y amigos, desde el pasado mes de enero.

Al darse cuenta de la "coincidencia de fechas", la alcaldesa informó y pidió su parecer a la portavoz de la oposición, María José Huerga, el pasado lunes. tras consultar previamente con el secretario municipal y "al no haber podido cambiar el viaje ni el vuelo (el avión sale de Valladolid a las nueve de la mañana del sábado). El técnico municipal planteó la opción de celebrar el pleno de investidura al filo de la medianoche del sábado.

Comunicado del PP

El Partido Popular ha difundido un comunicado acusando a Leonor González Cadenas de "falta de respeto" y ha anunciado que los concejales populares de San Cristóbal de Entreviñas no acudirán a la sesión en señal de protesta.

"Los concejales electos del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas no asistirán al Pleno extraordinario de constitución de la nueva corporación municipal convocado por la alcaldesa socialista en funciones y candidata a la reelección, Leonor González Cadenas, a las 00.00 horas del próximo sábado 17 de junio en primera convocatoria, y a las 00.15 horas en segunda convocatoria", dice el comunicado del PP.

Los concejales populares "denuncian que se trata de un esperpento y una falta de respeto a todos los vecinos y a los propios concejales dado que la alcaldesa ha convocado la sesión plenaria a esta inusual hora con la única finalidad de salvar la legalidad y alegando que le han regalado un viaje con motivo de su jubilación".

Consideran también "que no se trata de un motivo de suficiente peso para convocar el pleno a esa inusual hora cuando se conocía con anterioridad la fecha de la sesión constituyente desde el momento en el que se convocaron las Elecciones Municipales celebradas el pasado 28 de mayo".

"Al contrario que la alcaldesa en funciones, varios concejales del Partido Popular han tomado una decisión responsable y sí han anulado planes personales programados para el mismo día de constitución del Ayuntamiento, circunstancia que conoce la mayor parte de los vecinos del pueblo", hasta aquí comunicado popular.

La versión de la alcaldesa

La alcaldesa de San Cristóbal de Entreviñas, Leonor González Cadenas, ha explicado tras conocerse el comunicado del PP, que al no poder modificar ni el vuelo ni el viaje programado desde enero por su familia y amigos con motivo de su jubilación (ocho personas en total) preguntó al secretario municipal si existía alguna posibilidad de aplazar la sesión de investidura o de encontrar alguna fórmula que permitiera compatibilizarlos. El técnico sugirió celebrar la sesión al superarse la media noche del sábado.

"No es así. No es toda la verdad", ha explicado González Cadenas en referencia al comunicado y visiblemente disgustada. "Después de que el secretario me hablase de esta opción llamé por teléfono a la portavoz del Partido Popular y le explique lo que ocurría. No recuerdo sus palabras exactas y por eso no las voy a repetir pero se mostró de acuerdo y me dijo que iba a consultarlos con sus compañeros pero creía que no habría problema", ha explicado.