La candidatura del PSOE en Faramontanos de Tábara ha presentado sendos escritos de denuncia ante la Junta Electoral y el Instituto Nacional de Estadística en relación a un caso de presunto fraude electoral en la localidad.

En los escritos de denuncia el PSOE pide que se acuerde suspender el derecho del voto de las ocho personas que han sido empadronadas en el domicilio de la actual alcaldesa y la teniente de alcalde, en fraude de Ley, hasta que se resuelva judicial y definitivamente la denuncia ahora interpuesta.

En la denuncia del PSOE se relata que tras consultar el censo del municipio de Faramontanos de Tábara correspondiente a las elecciones municipales, se ha comprobado que en el domicilio de la actual regidora se han empadronado cuatro personas y en el domicilio de la teniente alcalde se han empadronado otras cuatro personas.

Esto haría un total de ocho personas más empadronadas en Faramontanos, "que no viven en la localidad y desde luego no viven ni en la vivienda de una ni de la otra", lo que ha llevado a los socialistas a denunciar éstos hechos a la Junta Electoral de Zamora porque, aseguran, "dichos empadronamientos se han realizado en fraude de Ley y con el único objeto de obtener ocho votos más en la lista del partido político por el que se presenta tanto la actual alcaldesa y la teniente alcalde".

En términos similares se expresa el escrito de denuncia dirigido ante el Instituto Nacional de Estadística en Zamora que habiendo por presentado éste escrito lo admita y de conformidad con lo alegado en el cuerpo del mismo proceda de conformidad con el Ordenamiento Jurídico.

Réplica de la regidora

La Opinión-El Correo de Zamora se ha puesto en contacto con la actual alcaldesa de Faramontanos de Tábara, del Partido Popular, que no niega el empadronamiento de cuatro personas en su domicilio, pero asegura que "no he cometido ningún delito".

La alcaldesa ha expuesto otros ejemplos de personas empadronadas en su pueblo, como el de la actual concejala del PSOE, "que está empadronada en Faramontanos, en casa de sus padres, y vota en Faramontanos, pero vive en Tábara", o el de "el hermano de la candidata del PSOE en las próximas elecciones municipales, que también está empadronado en casa de sus padres, pero vive fuera" del municipio.

Asimismo, ha contraatacado diciendo que "a mi me daría más vergüenza tener dos denuncias por haber enganchado la luz", como le ha sucedido a la concejala del PSOE en Faramontanos, Mercedes Alonso Pascual, "que tiene dos denuncias de Iberdrola por enganchar la luz en su casa en Tábara".

Para concluir, la alcaldesa del PP pide "que se investiguen los empadronamientos en todos los pueblos de España, incluidos los del PSOE, empezando por Tábara para saber cuánta gente empadronada en el municipio que gobierna Antonio Juárez no reside allí".