"No me lo esperaba y quiero agradecerlo". Pablo Rubio, exalcalde de Santa Cristina de la Polvorosa por el Partido Popular, participó el miércoles por la noche en la que iba ser su última sesión plenaria. Deja la política después de 32 años.

La sesión era de trámite. Como todas las Corporaciones municipales, la de Santa Cristina tenía que aprobar el acta de la sesión anterior y dejar todo listo para el pleno de investidura que tendrá lugar este sábado. Rubio, que concurrió en el último puesto de las lista del PP en los últimos comicios, se encontró con un homenaje inesperado a sus más de tres décadas de dedicación municipalista.

El alcalde del PSOE, Salvador Domínguez, que logró una nueva mayoría absoluta en la localidad, se dirigió a él para reconocerle su labor y le entregó un placa que expresa en nombre del Ayuntamiento su "dedicación y servicio". Alcalde y exalcalde se fundieron en un abrazo.

Hay pocas localidades en la comarca donde Gobierno y oposición hayan terminado así. "Estamos todos en el mismo barco", proclamaron recientemente concejales del PSOE y del PP mientras pugnaban por convencer a la Confederación Hidrográfica del Duero para que les dejaran limpiar o limpiara el río Órbigo, asolado por la vegetación. Los dos grupos políticos han presumido de tener un único interés: Santa Cristina de la Polvorosa, y de ellos no han dejado de hacer gala.

"De verdad que no me lo esperaba", refiere Rubio nuevamente. "Ha sido una sorpresa y quiero decir que aunque ya no esté en la política, estaré siempre a disposición del Ayuntamiento y de los vecinos en todo lo que pueda ayudar", promete.

Rubio, de 56 años, comenzó su andadura municipal en 1991. Estuvo primero en la oposición. Luego fue alcalde de la localidad durante varios mandatos y también diputado provincial. Hace cuatro años encabezó de nuevo la candidatura del PP y perdió ante el socialista Salvador Domínguez. Su intentó por revalidar en la Diputación Provincial no obtuvo los respaldos suficientes un día como hoy de 2019.

En este mandato ha realizado, como cabeza de lista, una oposición constructiva y, con su grupo, ha estado al lado del Gobierno municipal en defensa de los intereses generales de los vecinos. Para él, según explicó, la de anoche fue una "grata sorpresa que quiero compartir con todos los vecinos de Santa Cristina".