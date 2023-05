Prada: "Zamora necesita un cambio urgente en el Ayuntamiento para salir de la parálisis"

Jesús María Prada, candidato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, reclamó el apoyo de la ciudadanía para promover "un cambio urgente" que permita a la capital "salir de la parálisis" en la que se encuentra. El aspirante del PP destacó que "en apenas 10 años han cerrado más de 400 negocios" y apuntó que "hay que tomar medidas, no sentarse a mirar la vida pasar".

Por ahí arrancó sus intervenciones en el debate Prada, que señaló la economía como "el principal problema de la ciudad" en estos momentos. Ya no solo con la mirada puesta en las arcas municipales, sino con la vista situada en el conjunto del municipio: "El nuevo parque industrial Zamora - Monfarracinos que proponemos es una idea buena para la ciudad y la apoyaremos gobierne quien gobierne", aseveró el candidato.

En la parte de Urbanismo, Prada demandó "más ambición para eliminar trabas" y anunció que el Partido Popular pretende poner en marcha "la licencia exprés y la externalización de algunos servicios con la ayuda de colegios profesionales". Además, el candidato puso a la Junta como ejemplo de la capacidad para hacer obras, en contraposición con el actual equipo municipal.

Elección aleatoria

En la parte dedicada a la zona de bajas emisiones, Prada acusó a Izquierda Unida de "elegir aleatoriamente una zona muy problemática para el comercio zamorano" y achacó a Guarido de falta de diálogo. "Toda la ciudad cree que han improvisado", apuntó.

En lo tocante a Servicios Sociales, Jesús María Prada puso el foco en la necesidad de ofrecer más ayudas a la natalidad y de apoyar los centros donde se combate la soledad no deseada. Igualmente, acusó al equipo de Gobierno de "dar subvenciones muy cicateras" a los colectivos que prestan respaldo a los vulnerables.

En materia de Cultura, la postura de Prada sobre el Museo de Baltasar Lobo fue defender la opción del Consejo Consultivo: "Vamos a pelear por ello", resaltó el candidato del Partido Popular, que reclamó "más ambición de Ayuntamiento" en este tema y también en Turismo, donde a su juicio se ha cometido un error al no contratar un técnico especializado del área.

En la parte final, Jesús María Prada confirmó su intención de no subirse el sueldo y dio una pista sobre su actitud ante posibles pactos poselectorales: "En la investidura, no votaremos a ningún otro candidato a la Alcaldía que no sea el del Partido Popular", recalcó, antes de dejar claras sus "ganas, convicción y propuestas" para Zamora.