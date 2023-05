El PSOE de Toro ha criticado que el polideportivo municipal "Raquel Álvarez Polo" carece de agua corriente desde hace meses y que los usuarios no pueden utilizar los aseos y las fuentes del recinto.

Los socialistas toresanos han denunciado públicamente la situación del polideportivo municipal, después de recoger las quejas de los usuarios, entrenadores y padres, que han mostrado abiertamente su "indignación" ante esta situación.

El número cinco de la candidatura socialista, David Alonso, precisó que "los aseos están viejos, en mal estado y anticuados", situación a la que ahora se añade que los usuarios "no tienen agua ni para lavarse las manos ni para ducharse", aunque tampoco pueden usar los inodoros.

Alonso calificó de "tercermundista" el hecho de que los aseos del recinto deportivo carezcan de agua corriente, a la vez que "afeó" al equipo de Gobierno y al alcalde, Tomás del Bien, que "lleven meses sin dar solución a este problema".

Además, recalcó que, a la falta de agua corriente que impide a los usuarios del polideportivo municipal utilizar las duchas o los inodoros, hay que sumar el "descontento" por el incremento del precio que deben abonar por practicar deporte en las pistas de tenis y pádel.

En este sentido, Alonso subrayó que el precio del alquiler de las pistas "se ha duplicado" después de que el Ayuntamiento "haya regalado" la gestión a la empresa que también explota la piscina climatizada, problema que "sigue sin solucionarse".

De otro lado, los socialistas toresanos reconocieron que comprenden que la contaminación del agua de la red municipal de abastecimiento "es un problema sobrevenido", pero "no entendemos que la opción sea no beber agua", por lo que reclaman alguna alternativa aunque "no fuera gratuita".

En este sentido, recalcaron que una opción es instalar una máquina de suministro de agua en el polideportivo como la que está a disposición de los usuarios del pabellón. Además, consideran que la medida se podría extender a los parques infantiles de la ciudad que, "como las instalaciones del polideportivo municipal, son usados a diario por niños y jóvenes".