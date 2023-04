El Ayuntamiento pide responsabilidad en el uso del servicio de reparto de agua

El Ayuntamiento de Toro ha repartido alrededor de 30.000 litros de agua entre personas que pertenecen a colectivos vulnerables, que no pueden desplazarse a las plantas potabilizadoras portátiles instaladas en diferentes puntos de la ciudad o a los comercios para adquirir botellas o garrafas. El servicio, que el Ayuntamiento puso en marcha tras la prohibición de consumir agua de la red municipal, por el elevado nivel de arsénico que contiene, ha permitido garantizar el suministro a personas con alguna discapacidad o con reducida movilidad, así como a aquellas de avanzada edad que viven en soledad.

El alcalde, Tomás del Bien, aseguró que, hasta la fecha, se han repartido alrededor de unos 30.000 litros de agua en paquetes de seis botellas, en un formato "manejable" de 1,5 litros, que han sido sufragados con fondos municipales. A la cantidad de agua repartida por el Ayuntamiento, como recordó Del Bien, haya que sumar otros 10.000 litros que fueron repartidos en garrafas de diez litros, facilitados por la Diputación Provincial en los primeros días de prohibición de consumir agua del grifo.

Tras la dimisión de nueve de los 13 voluntarios de Protección Civil, que durante unos cuatro meses asumieron el reparto de agua a domicilio, el Ayuntamiento de Toro se ha hecho cargo del servicio, en el que colaboran toresanos y empresas locales que se han ofrecido para garantizar el suministro a personas de colectivos vulnerables. Sobre el servicio, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Martín Arroyo, reconoció que, hasta ahora, el servicio se prestaba "a la demanda" en función de las solicitudes realizadas por teléfono. Una vez que el Ayuntamiento ha asumido el reparto, según el concejal, "nos hemos encontrado alguna pequeña irregularidad", por lo que realizó un llamamiento a la "responsabilidad" de los ciudadanos.

En este punto, Martín Arroyo recordó que el reparto de agua embotellada a domicilio en Toro requiere de una inversión con fondos públicos, que "pagamos todos", por lo que ha solicitado que todas las peticiones sean formuladas desde la "responsabilidad".

De hecho, tras la cascada de renuncias de voluntarios en Protección Civil, el concejal participó en el primer reparto de agua organizado directamente por el Ayuntamiento y pudo percatarse de que "hay personas que no necesitan el servicio", en referencia a ciudadanos y a familiares "que sí pueden desplazarse a las potabilizadoras portátiles o a los comercios para comprar agua".

En este punto, Martín Arroyo reconoció que para solicitar el servicio de agua embotellada "no se piden datos concretos ni documentos", pero recordó que el reparto está dirigido a personas que tienen dificultades de movilidad o alguna discapacidad y "no pueden cargar" con botellas o garrafas, así como a aquellas que viven en soledad porque no tienen familia o porque sus allegados residen fuera de Toro.

Estación de tratamiento

El servicio de reparto de agua a domicilios de personas que forman parte de los colectivos citados se mantendrá hasta que pueda solventarse el problema de contaminación del agua por el alto nivel de arsénico que contiene. No obstante, el Ayuntamiento ha asegurado que la solución "está muy próxima" y que pasa por la instalación de una nueva estación de tratamiento de agua potable.

El presupuesto estimado para materializar el proyecto asciende a 440.000 euros, que serán sufragados con 100.000 euros que aportará la Diputación y los 240.000 euros que desembolsará la empresa concesionaria del servicio municipal de agua. La inversión necesaria será completada con otros 100.000 euros que aportará el Ayuntamiento de Toro.