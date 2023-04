Crisis en Protección Civil de Toro: Dimiten el jefe y varios voluntarios

La dimisión del jefe y de la práctica totalidad de voluntarios ha desencadenado una profunda crisis en Protección Civil de Toro, que tiene su origen en "desavenencias" con el Ayuntamiento sobre la utilización del vehículo del que disponía la agrupación para atender servicios preventivos y de emergencia, así como para el reparto de agua embotellada entre personas mayores o con alguna discapacidad.

El ya exjefe de Protección Civil, Joseba Revidiego, ha formalizado este martes su dimisión, decisión que ha calificado de "dolorosa", pero que ha adoptado "obligado por la situación". A su renuncia se han sumado a lo largo de la jornada la de la práctica totalidad de los voluntarios de la agrupación municipal.

En cuanto a las razones que han precipitado su dimisión y la de otros compañeros destacó las "desavenencias" con el Ayuntamiento, porque "es el que debe garantizar el uso del vehículo de Protección Civil y no lo está haciendo", a la vez que subrayó que "permite que otros servicios municipales lo utilicen, pero a la agrupación la deja desamparada".

Las "diferencias", según Revidiego, surgieron el pasado Miércoles Santo cuando la Policía Local comunicó a Protección Civil que necesitaba el vehículo para el transporte de las vallas con las que sería señalizado el recorrido de la procesión de Semana Santa del día siguiente.

Emergencias

En este sentido, puntualizó que los voluntarios de Protección Civil habían sido activados por el 1 1 2 para realizar un servicio de soporte vital básico que, sin el medio de transporte, no podían cubrir.

Y es que, como recalcó, "una parada cardiorrespiratoria se puede producir en cualquier punto del recorrido procesional" y se trata de "una emergencia vital", en la que los voluntarios deben intervenir con la mayor rapidez posible, para lo que necesitan un vehículo. Esta situación motivó el desencuentro con el Ayuntamiento, que ha derivado en la cascada de dimisiones.

El exjefe de la agrupación reconoció también que "nos vamos tristes, porque no se nos garantiza poder desarrollar el servicio, pero también muy orgullosos por la labor realizada", a la vez que desmarcó su decisión y la de otros voluntarios de las próximas elecciones municipales.

Revidiego asumió la Jefatura de Protección Civil de Toro hace cuatro años, en los que los voluntarios "hemos vivido situaciones muy duras", en alusión a la pandemia, los incendios de la sierra de la Culebra, temporales como "Filomena" o el problema del agua contaminada por arsénico.

No obstante, reconoció que la agrupación se siente "muy apenada" por no abastecer con agua embotellada a personas mayores o con alguna discapacidad, que no pueden desplazarse a comercios para adquirirla o a las potabilizadoras para recogerla en garrafas.

De hecho, precisó que entre los vecinos a los que Protección Civil repartía agua "algunos no tienen familia" y los voluntarios se han convertido "en sus manos, sus pies y en sus nietos", durante los últimos cuatro meses, en los que se ha mantenido la prohibición de consumir el agua del grifo por el elevado nivel de arsénico que contiene.

Ante la situación provocada por las dimisiones en Protección Civil, el Ayuntamiento ha asegurado que, en colaboración con la Policía Local, garantizará el servicio de agua embotellada a domicilio para personas vulnerables, que podrán solicitarlo en el teléfono 980 108 101, de 10.00 a 14.00 horas, o en el 980 690 100, desde las 17.00 hasta las 20.00 horas.

Por el momento, el Ayuntamiento ha preferido no pronunciarse sobre la crisis y el incierto futuro de la agrupación de Protección Civil que, este año, ha celebrado diferentes eventos para conmemorar el 35 aniversario de su fundación.