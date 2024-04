Los primeros viajeros del Avril en Zamora hablan de "un tren fantástico"

Poco antes de las diez menos veinte de la mañana de este sábado llegaban a la estación de Zamora, procedente de Madrid Chamartín, los primeros viajeros que montan en un tren Avril, participantes en la primera simulación de viaje real con pasajeros del convoy estrella de Renfe, que inicia su andadura comercial a partir del 21 de mayo.

Y los primeros usuarios, fundamentalmente empleados de la compañía y acompañantes, ya que se trataba de un viaje de prueba, cerrado al público en general, salían encantados con la experiencia vivida a bordo del tren Avril. Hablan de un tren rápido, moderno, que incorpora mejoras importantes y cuya distribución de tres asientos en una fila y dos en otra no le resta un ápice de comodidad.

“Fantástico. El asiento cómodo tiene el detalle del reposacabezas que te sujeta si quieres dar una cabezada. Los espacios creo que pueden ser un poco escasos para personas voluminosas. La papelera que tienen a la izquierda es práctica, pero pequeñita, porque una botella de Coca Cola que traía no entraba. Pero por lo demás estupendo”, decía Joaqui Isidro López, una de las primeras afortunadas del estreno de los Avril.

Interior del tren Avril, con una fila de tres asientos y otra de dos / Miguel Ángel Lorenzo

El nuevo tren tiene una fila de tres asientos y otra de dos. Joaqui viajaba en la de tres: “Yo he venido bien, pero a mi yerno le ha costado un poco”.

“A mí me ha gustado mucho. Sí que es verdad que el espacio de la mesa no te da como para apoyar un papel en vertical, quizá en diagonal. Pero lo del cargador es maravilloso, necesario en el siglo XXI, la información en la pantalla está muy bien indicada. La información de en qué vagón estas y el uso del cuarto de baño me parece muy útil y la distribución de la cafetería me parece necesaria. Se asemeja mucho a las aerolíneas y eso se agradece: el trayecto, saber por dónde vas o cuanto te queda te ayuda a sobrellevar mejor el viaje, sobre todo si son trayectos largos es de agradecer. En general, bastante bien”, dice Aida Nieves.

Para Elena Rodríguez “el viaje me ha encantado. Hacía mucho que no cogía un tren y me ha parecido moderno y muy bonito, ha sido un viaje muy cómodo. Me ha gustado mucho el tres y dos y parece más grande, claro, y todavía por el pasillo se cabe bien”.

Detalle de los asientos y la zona destinada a equipajes / Miguel Ángel Lorenzo

“Soy trabajador de Renfe y el tren ha superado mis expectativas. Por dentro es muy confortable, la fila de tres asientos bastante espaciosa, la pantalla, sí que es verdad que como es simulación no tiene todavía todos los contenidos guardados, pero es muy amena, la zona de cafetería también, está muy pensado para gente con movilidad reducida, porque su zona es bastante espaciosa…Es una gran apuesta. Se han hecho esperar, pero lo bueno siempre se hace esperar”, indicaba Álvaro Valero que daba su empresa un aprobado “que siga así”.

“Está muy bien, me ha gustado mucho es muy rápido y acogedor. Es muy cómodo. Las filas de tres y dos asientos, perfectas, y las mesas estas que tienen ahí, fenomenal. Además, te informan de todo. Es un salto adelante, esto es lo mejor que puede haber para viajar”, indicó Ángel Valero.

