Nace la exposición multidisciplinar "Tío Babú" de Jóvenes Artistas en Toro

La ciudad acogerá entre el 15 de julio y el 10 de septiembre la que será la primera edición de la Exposición "Tío Babú" de Jóvenes Artistas.

La muestra recopilará obras de diversas categorías artísticas, como dibujo, escultura, pintura, grabado, fotografía y audiovisuales, que se exhibirán en el espacio de un edificio público que aún está por determinar por parte del Ayuntamiento.

Asimismo, las obras seleccionadas para exhibirse en la exposición serán aquellas de entre las presentadas al concurso creado al efecto y que está dirigido a la participación de estudiantes de tercer y cuarto curso de grado y máster en estudios avanzados en producción y prácticas artísticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.

Premios

Además, entre todas las obras presentadas y exhibidas, se otorgarán un primer, segundo y tercer premio, a elección del jurado correspondiente, que estarán dotados con una cuantía económica de 1.500, 1.000 y 500 euros, respectivamente, para los tres primeros seleccionados.

El jurado que seleccionará las obras admitidas estará compuesto por una persona que será designada por el Ayuntamiento de Toro y por dos profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.

Una vez que este jurado haya realizado la selección de las obras admitidas, los autores de las mismas recibirán la información pertinente por parte del Ayuntamiento de Toro para que puedan proceder a la remisión y recepción de las obras. El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público el 15 de junio de 2024.

Requisitos de presentación

En cuanto a los requisitos de presentación en cada categoría, serán específicos para cada una de ellas. En la de pintura, las obras, cuyo tamaño no podrá exceder de 125 x 200 cm, deberán presentarse sobre un soporte que permita su instalación, sin cristal y sin enmarcar o protegidas por un listón sencillo de madera.

Por otro lado, en la categoría de escultura, las obras deberán presentarse en soporte definitivo que permita, en su caso, su correspondiente traslado y montaje en la exposición. Para las piezaso objetuales, la dimensión mayor no podrá exceder de 200 x 75 cm y su peso no podrá ser superior a 40 kilos. En el caso de instalaciones con varios objetos, el conjunto no podrá exceder, montado, de un espacio de 10 metros cuadrados. Si bien, el jurado "tendrá la libertad de admitir excepciones a estos parámetros".

En la categoría de dibujo, los mismos deberán presentarse montados en soporte rígido, mientras que los grabados deberán presentarse en papel, sin montar sobre otro soporte. Por su parte, las fotografías tendrán que presentarse impresas en soporte rígido, sin enmarcar y sin cristal.

Por último, los audiovisuales deberán presentarse exclusivamente en archivos en formato MP4 que estén recogidos en memorias de estado sólido, como un "pen drive".

Cada artista que desee presentarse al concurso podrá hacerlo con un máximo de dos obras, que deberán acompañar de un documento en formato TRF que contenga una ficha técnica de la obra presentada, en la que se especifique el título de la misma, la fecha de creación, la técnica, materiales y/o soporte empleados y sus medidas, así como su autor. Además de esto, los participantes también deberán remitir el formato de solicitud cumplimentada, una fotocopia del DNI o pasaporte, imágenes de la obra en formato JPG y 300 ppp o bien en formato MP4 si se tratase de un audiovisual.

Las personas interesadas en participar en la convocatoria y que cumplan los requisitos especificados en las bases del concurso, que pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Toro, deberán enviar toda la documentación necesaria por correo electrónico a la dirección info@toroayto.es hasta el próximo 31 de mayo, fecha en la que concluirá el plazo de presentación al concurso. En el asunto del mensaje deberá figurar la leyenda "I Exposición Tío Babú de Jóvenes Artistas".

Festival de cortos

La inauguración de la I edición de la Exposición "Tío Babú" de Jóvenes Artistas, que tendrá lugar el próximo lunes 15 de julio, coincidirá en fecha con la celebración en la ciudad de la que también será la primera edición del festival internacional de cortometrajes "Tío Babú Film Festival", con el que comparte nombre esta convocatoria y exposición, y que se desarrollará en la ciudad entre el mismo día 15 y el 21 de julio, fecha en la que tendrá lugar la celebración de la gala de clausura y la entrega de premios a los ganadores de las diferentes categorías del certamen.

