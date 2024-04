Carmen Ratón expondrá por primera vez en Toro con la muestra "Tierra y Luna"

"Tierra y Luna" supondrá la primera exposición en Toro de la pintora Carmen Ratón. La Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura acogerá la muestra desde el próximo viernes 19 de abril y hasta el 10 de mayo. Ratón lleva alrededor de año y medio preparando la recopilación de la treintena de obras que mostrará en la ciudad, que surgió a raíz de una visita a Toro para impartir una serie de conferencias en la Universidad de la Experiencia. "Vi la Sala de Exposiciones y me pareció un sitio estupendo; congenié muy bien con las personas que conocí, fuimos hablando y fue como surgió todo", relata.

Las 30 obras que la artista mostrará; muchas, de gran formato, configuran un recorrido a lo largo del contraste, explorando dualidades, "opuestos que se complementan" y equilibran. Se trata de pinturas en las que el juego de las luces y las sombras, la noche y el día, lo terrenal y lo etéreo, lo abstracto y lo figurativo se entrelazan "en una danza colorida y heterogénea". De ahí, el nombre de la muestra.

Dualidad y contrastes

La autora afirma que la temática de la exposición se trabaja sobre la dualidad y trata de todos esos contrastes. "Siempre estamos un poco entre la Tierra, muy enraizados en el suelo, y, a veces, queremos evadirnos a un lugar más etéreo", expresa Ratón.

En cuanto a las técnicas empleadas para la creación de los cuadros, en su mayor parte, estos están realizados con acrílico sobre lienzo, aunque también podrán verse obras de técnica mixta y matéricas, como es habitual en la obra de Ratón. "Me gusta mucho utilizar la textura", explica la artista.

Por otro lado, en Toro podrán verse bastantes obras nuevas, realizadas por ratón "ex profeso" para esta exposición, si bien, la autora también expondrá otros cuadros "reciclados" de la muestra "Centrada", que exhibió hace un año en el palacio de la Alhóndiga de Zamora capital.

El recorrido pictórico a través de los cuadros estará acompañado por una serie de textos, "a modo de pistas", que inviten a una mayor involucración del espectador. "Cuando observas una obra de arte, no tendrías por qué tener ninguna pista más que tus propias sensaciones, pero me apetece", explica Ratón, quien añade que, junto a las pinturas, va a colocar unos pequeños textos para ahondar un poco en lo que transmiten las obras y en unas reflexiones. "Muchos cuadros tienen un sentido más trascendental, más profundo, hablan de emociones, de estados,...", añade.

En cuanto a la propia inauguración, que tendrá lugar el viernes 19 de abril a las 18:00 horas, Carmen Ratón hará una pequeña "guía" por lo que constituye la exposición y el recorrido de la visualización de las obras.

Además, el acto estará regado con vino de Bodegas "Bigardo" por lo que quienes acudan a descubrir la muestra en su jornada inaugural podrán disfrutar de una copa de este vino de Toro mientras contemplan los cuadros de Ratón. "Se trata de estar en ese momento muy presente, disfrutando de algo maravilloso de Toro, que son los vinos, y lo que surja porque el momento siempre es único", afirma la pintora.

El vino que acompañará a las pinturas de ratón se trata de "Calma", un tinto elaborado al 100 % a base de Tinta de Toro. "Vi un vino con la imagen de Buda y, como yo también doy clases de yoga, me llamó muchísimo la atención", explica Ratón, por lo que no lo dudó y contacttó con el propietario y enólogo de la bodega, Kiko Calvo. "Ya estaba con la organización de la exposición y tuve clarísimo el contactar con él porque yo tengo un centro de yoga y la meditación es lo que me mueve. Además, hubo muchísimo feeling y cosas en común con Kiko".

Ratón asegura que el mundo del arte y el del vino "se dan la mano y más, en una tierra así" por lo que esta inauguración de pintura "maridada" con vino de Toro servirá, sobre todo, como un momento de "presencia y disfrute".

Además, ambos organizarán juntos la cata consciente "Mindful wine", que tendrá lugar el viernes 3 de mayo y a la que invitarán a asistir a quienes acudan a la inauguración de la exposición.

"Tierra y Luna" supone un "juego con lo terrenal y lo elevado", un homenaje al vino, al arte, a la vida... "y qué mejor lugar que la tierra de Toro".

La exhibición podrá visitarse entre el 19 de abril y el 10 de mayo en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Ratón asegura que todo el proceso de organización de la exposición ha sido "muy fluido" por parte del Ayuntamiento de Toro y que tiene "muchísimas ganas de inaugurar" la presentación de su obra en la localidad por primera vez.

La autora

Carmen Ratón Gallardo es una pintora zamorana de origen francés y, desde hace años, compagina la pintura con la enseñanza del yoga y la meditación en su centro de Zamora capital.

A través de sus obras, que ha expuesto en numerosas ocasiones, la pintora busca la expresión de la emoción y la armonía cromática.