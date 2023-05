Guarido ofrece a los tres ediles del PSOE que formen parte del equipo de Gobierno

Izquierda Unida ha ofrecido a los tres concejales del Partido Socialista que se integren en el equipo de Gobierno para conformar un grupo de mando de trece ediles, que es la cifra que marca la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Zamora. Francisco Guarido ha anunciado esta propuesta dos días después de las elecciones municipales, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha dejado la pelota en el tejado de David Gago, a quien telefoneará a lo largo del día de hoy para que sea él quien fije la fecha de una reunión en la que se discutan los términos de un posible acuerdo. De aceptar la oferta, la negociación pasaría por establecer un reparto de áreas de gestión y abordar soluciones a las líneas rojas planteadas, especialmente, por la parte socialista.

Francisco Guarido ha mostrado su intención de tener resuelta una estructura de gobierno antes de la constitución de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Zamora, que se celebrará el próximo sábado día 17 de junio. "Somos la lista más votada y la primera opción para conformar un gobierno, así que queremos tener las cosas claras antes de esa jornada; creo que es tiempo suficiente para entablar una negociación con el Partido Socialista", ha expresado durante su comparecencia.

Los concejales de Izquierda Unida, tanto los salientes como los entrantes, se han reunido este martes para tomar la decisión de incluir al Partido Socialista en el equipo de Gobierno. Está prevista en las próximas horas la celebración de otra reunión en el seno de la asamblea provincial de la organización para ratificar este acuerdo y será en la mañana del miércoles cuando Francisco Guarido telefonee a David Gago para expresarle la propuesta de inclusión y que sea él quien fije la fecha para un encuentro. "Entiendo que el Partido Socialista tendrá también que reunirse primero de manera interna, pero nuestra intención es dejar la pelota en su tejado cuanto antes", ha indicado el candidato.

Los términos del acuerdo, si el Partido Socialista decide aceptar, tendrán que ser discutidos en una mesa de negociación que se llevará "con absoluta discreción". Hay varias áreas que se han quedado sin concejal que las gestione por la pérdida de cuatro ediles de Izquierda Unida y la salida de Romualdo Fernández. Son Salud Pública, Juventud, Igualdad, Protección al Ciudadano y Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. Todo parece indicar que IU no se desprenderá de esta última, aunque Francisco Guarido no ha querido dar pistas. "No hay negociación que se resista si hacemos pública cada una de las líneas rojas; sin discreción, no hay posibilidad de acuerdo", ha comentado.

Lo que sí parece estar dispuesto a entregar Francisco Guarido es una tenencia de alcaldía, como ya ocurriera hace ocho años con el primer pacto entre Izquierda Unida y Partido Socialista. "No habrá problemas en ese sentido", ha señalado. Respecto a la relación personal con David Gago, el aspirante a la reelección se ha mostrado tajante. "Todos somos mayores y tenemos capacidad de diálogo; lo importante aquí es luchar por el interés del Ayuntamiento de Zamora y de los zamoranos, y dejar atrás el pasado", ha expresado.

La rueda de prensa de Francisco Guarido ha cogido a David Gago dando clase, en su faceta de profesor de Educación Secundaria en un instituto de Benavente. Por ello, el candidato del PSOE ha calificado la situación como "sorprendente" por las formas. Sí comparte con el aspirante de IU la necesidad de llevar la negociación "con la más absoluta discreción", por lo que no ha realizado valoración alguna sobre su posicionamiento inicial. "Primero, escucharemos lo que tienen que proponernos; luego habrá tiempo para estudiar y hablar", ha señalado en declaraciones a este diario. La incertidumbre sobre su próximo movimiento es total a día de hoy. Y la decisión estará en manos del equipo socialista.

Los socialistas decidirán en el seno de la agrupación de Zamora Ciudad

El PSOE no quiere prisas para tomar una decisión clave como es entrar o no en el equipo de Gobierno. Pese a que Francisco Guarido apremia, David Gago ha defendido que “hay tiempo suficiente” para poner encima de la mesa todas las posibilidades y tomar la mejor decisión pensando siempre en el interés de los zamoranos. "Lo he repetido durante toda la campaña: no tengo el menor interés personal de ocupar ningún asiento, sino que mi motivación y la de mi grupo es seguir trabajando por Zamora, sea fuera o sea dentro del gobierno", ha expresado. Por ello, primero escuchará lo que tiene que decir Izquierda Unida y luego tomará la decisión en el seno de la candidatura y de la agrupación del PSOE de Zamora Ciudad, de la que es secretario general. "Lo haremos consultando a la ejecutiva, a la militancia y viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, pero lo principal es no precipitarse porque de ello dependen políticas para hacer avanzar nuestra ciudad", ha dicho.

Unas "líneas rojas" acordes a la representación de los partidos

No son pocos los asuntos que han separado a Izquierda Unida y Partido Socialista durante el último mandato. Cuestiones de funcionamiento de la ciudad que han derivado en líneas rojas de cara a una negociación que ahora se abre tras el anuncio de Francisco Guarido. El propio alcalde se ha manifestado al respecto y ha asegurado estar tranquilo para poder acercar posturas. "Nosotros no hemos planteado ninguna línea roja durante la campaña, han sido ellos las que han puesto muchas", ha indicado. "Pero, ahora es el día después y cada uno ha tenido la representación que ha tenido, así que el acuerdo tendrá que hacerse teniendo claro dónde estamos cada uno", ha añadido. Gago, por su parte, ha advertido que la negociación no puede ir en el camino de recoger las áreas que han quedado libres y que las asuma el PSOE. "Hay que hablar de servicios, de políticas y de lo que necesita la ciudad", ha apuntado.