Posiciones ante un fin de ciclo

Todos los fenómenos políticos tienen un inicio y un final, y los resultados de las últimas elecciones municipales demuestran que el de Francisco Guarido está afrontando sus postrimerías. El análisis lo realiza el zamorano Manuel Mostaza, politólogo, sociólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, quien ve claros indicios de que el periodo de Izquierda Unida al frente de la Casa de las Panaderas se agota. La pérdida de la mayoría absoluta es una referencia clara de lo que podría ocurrir dentro de cuatro años si el alcalde no encabeza la lista, que es lo previsible. El votante, de hecho, habría percibido ya ese cansancio y por eso ha retirado parte del apoyo prestado en 2019. El próximo mandato será clave para que todos los partidos, incluido el de gobierno, cojan posiciones ante lo que parece un evidente cambio de ciclo de cara a 2027.

Manuel Mostaza es contundente en su análisis de la situación. Pese a la victoria de Izquierda Unida, la situación no es la idónea para la formación que encabeza Francisco Guarido. "Se presentaba arrastrando los pies y eso los electores lo han visto y lo han tenido en cuenta a la hora de votar", ha señalado el politólogo. "La sensación ahora es que el fenómeno político de Francisco Guarido en Zamora se acerca al final y lo normal es que, si no se presenta a las próximas elecciones municipales, tanto Partido Popular como Partido Socialista recuperen terreno y la situación vuelva a esa normalidad conocida antes", ha advertido.

Existe, no obstante, un elemento nuevo en la ecuación que podría ser protagonista de este nuevo ciclo que vaticina Manuel Mostaza. "El partido de Francisco José Requejo es la cosa rara que nos queda y habrá que ver si se consolida o no; ahora mismo, es el elemento más disruptivo que existe en lo referente a la política de la ciudad", ha indicado. El politólogo ha valorado los resultados de Zamora Sí, que sentará a dos de sus miembros en el salón de Plenos. "Montar un partido y sacar dos concejales no es nada fácil", ha expresado. "Igual que parece que estamos viendo el principio del fin de Guarido, puede que esté produciéndose el inicio de una etapa para Requejo", ha comentado.

Un nuevo ciclo para el Ayuntamiento de Zamora en el que se decidirán demasiadas cosas de cara al futuro político de la ciudad.

Un castigo nacional para Huerga y muchas dudas con la política de pactos de Futuro

Los siete concejales cosechados por el Partido Socialista en Benavente no sirven, ni sumando el edil de Izquierda Unida, para evitar que Partido Popular (ocho) y Vox (uno) conformen un gobierno de alternativa. Una debacle que ha afectado de manera directa a Luciano Huerga, quien se veía ganador de estas elecciones municipales para afrontar el que hubiera sido su tercer mandato al frente de la Alcaldía. "Lo que aquí se ha visto es claramente un alcalde penalizado por la dinámica del país, como a tantos otros en todo el país", ha analizado Manuel Mostaza. "Muchos vecinos de Benavente han votado más pensando en clave nacional que en clave local y ahí se encuentra la explicación de lo ocurrido", ha indicado el politólogo.

Toro, por su parte, presenta una papeleta difícil de resolver. Con el Partido Popular y el Partido Socialista empatados a cuatro concejales, tres para la nueva formación Nos Movemos por Toro y uno respectivamente para Futuro y Zamora Sí, la gobernabilidad está en un brete. "Será interesante observar cómo se desarrollan los acontecimientos; pienso que hay que valorar mucho la plataforma de Tomás del Bien porque ha montado un partido de la nada y ha conseguido sacar tres concejales", ha apuntado. "Ahora bien, tendremos que ver si va a pactar con el PSOE o cómo se soluciona", ha añadido.

La gobernabilidad de Puebla de Sanabria

Lo ocurrido en Puebla de Sanabria también abre un escenario inédito en la villa. Partido Socialista, Partido Popular y Futuro han empatado a tres concejales cada uno y las incógnitas están en todo lo alto. "Es muy sorprendente, porque nadie duda del papel transformador que ha ejercido José Fernández en Puebla; eso es indiscutible", ha comentado. "Aquí han concurrido varios factores, como la dinámica nacional, el paso de los años para el alcalde y esa incógnita de Futuro, el partido que gira en torno a Javier Benavente y que ha conseguido otros buenos resultados en la zona. Veremos qué política de pactos siguen", ha aseverado.

Manuel Mostaza, por último, ha realizado un análisis en clave autonómica. "En Valladolid ha habido claramente un castigo a Pedro Sánchez y no a Óscar Puente, pero hay que poner en valor el triunfo de Jesús Julio Carnero, que avala también a la figura de Mañueco", ha indicado. "Que el PP haya sido capaz de recuperar Segovia, Burgos, Valladolid y veremos si Palencia es un gran resultado para una organización que estaba siendo mirada con lupa desde Madrid tras pactar con Vox", ha concluido.