"Vamos a transformar Benavente, el próximo mandato es el de su despegue"

Luciano Huerga (1979) es el actual alcalde de Benavente y vuelve a presentarse a la Alcaldía para los próximos cuatro años encabezando la lista del Partido Socialista. Huerga, licenciado en Derecho, cree que Benavente tiene ahora mismo una oportunidad histórica de transformación, con el desarrollo de dos proyectos que cuentan ya con financiación. El Puerta del Noroeste y el Plan de Sostenibilidad Turística. Apela al voto masivo para poder liderar ese cambio.

–¿Cómo está siendo la campaña y cuál es su percepción en el encuentro con los vecinos?

–Está siendo propositiva y de calle. Escuchando a la gente una vez más. La percepción es muy buena, igual que en 2019. La gente nos dice que vamos a ganar, pero tenemos que ser conscientes y motivar el voto. El día que se gana es el 28. Y para ello se necesitan todos los votos progresistas posibles y que la gente no se quede en casa porque el futuro de Benavente está en juego.

–Es importante que esa participación sea masiva.

–Es fundamental. Debemos de concebir todos que el voto es más que un derecho un deber y si los benaventanos queremos elegir cuál es el modelo de ciudad tenemos que ejercer el derecho al voto por eso hacemos un llamamiento masivo a la participación, sobre todo, a la gente que crea en el modelo progresista que nosotros representamos frente al modelo negacionista que representa la oposición.

–Ha gestionado durante 8 años el Ayuntamiento. ¿Cuál es la situación actual económicamente hablando? Ha habido muchas críticas este mandato sobre la gestión económica.

–La situación real es exactamente la contraria de la que dice la oposición. Han sido ocho años de muy buena gestión socioeconómica, de políticas eficaces. Hemos reducido la deuda municipal al 50% sin subir impuestos, invirtiendo en infraestructuras casi 2 millones de euros, el doble de lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, y consiguiendo fondos y subvenciones como nunca antes. En el último año y medio 15 millones de euros, para el Puerta del Noroeste y fondos europeos.

–Están en ciernes varios proyectos subvencionados con esos fondos europeos. ¿Cree que el PSOE es el único partido capaz de gestionar el Puerta del Noroeste o el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino?

–Estoy absolutamente convencido. La oposición se ha opuesto a todos esos proyectos y lo ha demostrado en los plenos municipales. En el caso del Puerta del Noroeste es aún más sangrante. No solo se han opuesto sino que han intentado boicotear el proyecto durante los últimos cuatro años. Sus comparecencias públicas han sido siempre para hablar mal del proyecto y no les hemos visto pedir a Mañueco que pusiera encima de la mesa los 10 millones que comprometió en campaña. ¿Creen los benaventanos que alguien que no ha apostado, ni ha creído en el proyecto más importante de desarrollo de esta ciudad va a ser capaz de gestionarlo? La respuesta parece más que evidente, no.

–En el caso del grupo mayoritario en la oposición, el Partido Popular, la candidata ha explicado que hará el Puerta del Noroeste porque no puede volver atrás.

–Su respuesta revela perfectamente que no creen en este proyecto y no se creen capaces de llevarlo a cabo. Esta vez han dicho la verdad de lo que piensan. La única oposición a este proyecto ha estado en Benavente. Ahora mismo todo el conjunto de las administraciones, agentes sociales, asociaciones empresariales, concluyen que esta es la oportunidad histórica por la que hemos estado trabajando y siguen poniéndolo en duda y cuestionándolo. No creen en Benavente. Nunca han creído en Benavente. Es más, este proyecto les molesta, les incomoda porque saben que si sale bien será bueno para todos los benaventanos y malo para ellos.

–Hemos vivido un mandato muy bronco y con falta de consenso con otras formaciones políticas. En la antesala de un nuevo mandato. ¿Cree que es necesario un cambio en la relación con otras formaciones políticas?

–Es lo que siempre hemos buscado. Siempre hemos ido al pleno y a las reuniones con los partidos políticos de la oposición a proponer y dialogar, a tratar de consensuar. Lo único que recibimos son insultos, y negacionismo. Cuando les preguntas el por qué no apoyan los proyectos, responde "porque gobiernas tú, porque es tu proyecto".

–A usted le acusan de “soberbio”, de "falta de transparencia", de "incapacidad e incompetencia", de "mentir y engañar a la población. Incluso le han llamado machista en el último pleno. ¿Qué tiene que decir a todos estos calificativos?

–El PP utiliza la política del insulto y también del espejo, es decir, al adversario político le acusa de hacer las cosas que ellos mismos hacen. Esta derecha no reconoce a un gobierno reconocido democráticamente. No respetan a las personas y a las instituciones. Lo hace muy bien la derecha y la ultraderecha.

–¿Qué le ha quedado por hacer en este mandato?

–Muchas cosas de transformación en la ciudad, de dinamización de la ciudad, de mejora de las infraestructuras. Ha habido dos años que nos hemos dedicado a gestionar pandemia. Y en el año 2020 y en 2021 los presupuestos, las actuaciones quedaron bloqueados. No pudimos seguir haciendo la transformación en infraestructuras y mejora de servicios porque nos dedicamos a gestionar la pandemia. Me hubiese gustado ejecutar obras que se están ejecutando en los últimos meses, pero intentamos salvaguardar la salud de la gente. En condiciones normales el pabellón de la Rosaleda estaría finalizado con la ampliación del aforo, la reurbanización de zonas como Calle Carbajés, la avenida Luis Morán o Avenida de León se hubieran realizado.

–Hablemos de futuro. Cuáles son los avales del PSOE para lograr de nuevo la gestión municipal?

–La gente ha visto un gobierno eficaz, honesto, transparente. Hemos gestionado de la mejor manera posible. Tenemos más proyectos, capacidad e ilusión que nunca porque hemos conseguido los fondos para desarrollar los proyectos del futuro, esos en los que no cree la oposición. Este próximo mandato es un mandato que si tienes el conocimiento, como lo tenemos nosotros, la capacidad de gestión y la experiencia, es el mandato del despegue de Benavente. Vamos a hacer que Benavente tenga una oportunidad histórica. Además de la transformación en materia de transporte y logística, vamos a lograr que Benavente tenga un segundo eje económico en el Turismo. Vamos, sin duda a transformar socioeconómicamente Benavente.

–¿Qué es para usted irrenunciable para el próximo mandato?

–El desarrollo del Puerta del Noroeste, materializando el contacto con las empresas con las que hemos estado trabajando para que su asentamiento en Benavente sea una realidad. También, el desarrollo de fondos europeos. La actuación del ARRU Malvinas, la finalización de la reurbanización en la Avenida León, que es muy necesario y la mejora de la Avenida Luis Morán. Así como, la mejora de determinados espacios urbanos para construir un modelo de ciudad para las personas. Y por supuesto, queremos mantener la política social que hemos realizado, actuaciones en igualdad y contra la violencia de género y la máxima defensa a los derechos de las mujeres.

–¿Cómo se imagina el Benavente del futuro?

–Creciendo nuevamente en población, en los datos de empleo, una ciudad que siga reduciendo la tasa de desempleo (había cerca de 2.200 en 2015 y ahora 1.300). Un Benavente que, sobre todo, convierta su potencialidad en realidad. Transforme su situación geoestratégica para convertirla en actividad económica y empleo. Y que su segundo y nuevo pilar económico sea el turismo.

–¿Qué mensaje le da a los electores para el próximo domingo?.

–No debemos de confiarnos, ni conformarnos. Hay que trabajar para aprovechar la oportunidad histórica para que Benavente se reindustrialice y se siga modernizando. A través del voto masivo y útil, en el único partido y equipo humano que tiene un proyecto y modelo de ciudad, que es el que representa el Partido Socialista.