El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benavente, Antonio Vega, ha salido al paso de las declaraciones realizadas ayer por la secretaria de Interior del PP y diputada por Orense, Ana Vazquez, sobre los carteles colocados en los accesos de entrada a la ciudad sobre violencia de género.

"”Yo ahora cuando he entrado en Benavente he visto gobierno feminista y morado… No me cuente esas tonterías… Menos eslóganes feministas a la entrada de Benavente y más proteger a las mujeres con políticas contundentes”, afirmó Vázquez.

Vega ha calificado de "tóxico" el discurso de la parlamentaria del Partido Popular. "Nunca ha sido buena estrategia construir discursos sólo centrados en la crítica y de los que no es posible rescatar nada útil. Discursos tóxicos, mezcla de mentiras y falacias, que dificultan mucho y no ayudan en nada a la convivencia entre las personas. Y menos afortunada es la estrategia cuando esas son las formas y las actitudes de una responsable política como es el caso de doña Ana Vázquez", ha replicado en una nota de prensa.

"Benavente no tolera las agresiones sexistas", rezan los carteles y el concejal señala que Vázquez "ha visto, pero no leído y menos comprendido" lo que dicen. "Pareciera que la sola percepción del color violeta del fondo del cartel hubiera sido suficiente para activar esa manifestación verbal tan fuera de lugar, como carente del respeto y de la solvencia ética e intelectual que se le presume a una responsable política", afirma el edil.

"Lamentable, señora Vázquez. Flaco favor ha hecho usted con su visita a la ciudad a las mujeres y hombres que aquí vivimos. Y flaco favor le ha hecho al PP local si éstas son las actitudes y las políticas que usted refrenda y que les propone; unas políticas y unas actitudes que van en sentido contrario de lo que dicta el sentido común y de lo que piensan la inmensa mayoría de mujeres y hombres de Benavente", añade.

El martillo, los clavos y la política del garrote

Para el concejal de Bienestar Social de Benavente "nunca la respuesta a la violencia de género puede reducirse, a una pretendida “política del garrote” que ni protege ni ayuda a nadie" "Recuerden que si para resolver un problema sólo tienen un martillo, todo le parecerán clavos. Esa estrategia del “garrote” pudiera servirles para acercarse a los postulados de la ultraderecha mostrándose tan contundentes como ellos, pero ni una cosa ni la otra les aparta del error y de la irresponsabilidad política", advierte Vega a Vázquez y al PP de Benavente.

"Al Partido Popular no debería inquietarle el movimiento feminista ni que haya gobiernos que se declaren como tal, porque, al fin y al cabo, señora Vázquez, ser feminista no es ninguna tontería; ser feminista sólo significa estar a favor de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Sólo eso y nada menos que eso. Ser feminista no significa pensar que las mujeres merecen tener derechos especiales; significa que merecen tener los mismos derechos que los hombres. No se trata de menospreciar o castigar a los hombres. No se lucha por ser más, se lucha por ser igual", defiende, mostrándose "preocupado" por "el obstruccionismo del PP "frente a los avances en materia de igualdad".

A juicio de Vega "es inquietante esa ideología de extrema derecha que el PP ha hecho propia y que propugna una vuelta atrás, a la época de inferioridad de las mujeres, a los tiempos de la sumisión".

El concejal termina preguntando al PP de Benavente "¿Qué mensaje quieren trasladar a las mujeres de Benavente, señoras y señores ? ¿Un mensaje de respeto y promoción del derecho que les asiste a una igualdad real o un mensaje de regreso a los “tiempos de la vida en blanco y negro”?".

"Más allá del oportunismo preelectoral, pronúnciense y, a ser posible, háganlo desde la verdad y desde el sentido de la democracia. Suya es la responsabilidad y de la ciudadanía, el juicio de valor", concluye.