La secretaria de Interior del PP y diputada por Orense, Ana Vazquez, ha manifestado su "compromiso" con la candidata a la Alcaldía de Benavente, Beatriz Asensio, para "derogar el sanchismo temporal" que representa el alcalde Luciano Huerga, según ha dicho durante una visita preelectoral a la ciudad.

"Estamos estos días recorriendo toda España y vemos que cada vez hay más alternativas al sanchismo y aquí está el sanchismo temporalmente y lógicamente aquí Beatriz va a poner fin al sanchismo en Benavente porque donde haya un voto para el PSOE será un voto para Sánchez y nosotros estamos para derogar todas las políticas de Sánchez", ha afirmado.

Vázquez, que a primera hora de la mañana había visitado el cuartel de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria, se ha referido también al de Benavente. Ha asegurado que en 2018 el Gobierno afirmó que ambos estaban en mal estado.

"200 millones de los fondos Next Generation en toda España sin ejecutar"

"Lo siento pero no se ha hecho nada. El año pasado los fondos Next Generation que a bombo y platillo anunció el delegado del Gobierno en la provincia de Zamora para poner placas solares, tener enchufes en los vehículos... se quedaron los 200 millones de euros en toda España sin ejecutar. Ni un solo euro, no se han hecho esas mejoras ni en el cuartel de Puebla de Sanabria ni en el de Benavente, siguen como estaban", ha enfatizado.

Tras añadir que el PSOE votó en contra de una enmienda para mejorar ambas instalaciones, ha proclamado que el Gobierno está "desmantelando la seguridad en el mundo rural". "Nosotros consideramos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que tener unas cifras dignas para trabajar. Es vergonzoso como solo un 43% de la plantilla de la Guardia Civil en Zamora tiene chalecos, pero lo más vergonzoso es, y lo quiero denunciar, el desmantelamiento de la seguridad en la España rural".

También se ha referido a la situación de la criminalidad en la provincia "con datos del Ministerio del Interior", según ha precisado, y ha exigido "un plan de respuesta contundente contra el robo en las zonas rurales porque la gente tenemos el mismo derecho que la gente que vive en la capital a tener la misma seguridad de primera".

Según Ana Vázquez "la tasa de criminalidad en 2022 aumentó un 15,7% con respecto a 2021. En cambio en la ciudad se incrementó solo un 9%. Es decir, 600 delitos más en toda la provincia que en 2021".

Los hurtos "están más o menos parejos, un 47% se producen en la ciudad de Zamora y un 53% en la provincia" ha proseguido haciendo notar que "los robos con fuerza, donde tiene más tiempo el delincuente para delinquir" se están produciendo "en un 73% en el mundo rural".

"El 10% de los cuarteles de la provincia de Zamora permanecen abiertos las 24 horas. El resto se cierra. No hay presencia policial en los pueblos de Zamora. Entonces esto está conllevando este tipo de delincuencia de robos con fuerza", ha concluido.

A renglón seguido se ha referido a la violencia de género para "poner en entredicho y en cuestión cuando hablan de gobiernos feministas". Vázquez ha introducido así el tema: "Yo ahora cuando he entrado en Benavente he visto gobierno feminista y morado" (en realidad lo que dicen los carteles es: Benavente no tolera las agresiones sexistas).

"No me cuente esas tonterías. Gobierno feminista no es que tenga dos policías locales únicamente destinados para atender las víctimas de la violencia de género", ha agregado y ha desgranado varios datos.

"En estos momentos en la provincia de Zamora hay 164 mujeres en el VioGen, con riesgo alto, y 2.160 que están como casos inactivos pero que son según los datos de marzo del Ministerio de Igualdad. Saben ustedes cuántos agentes de la Policía (Nacional) y de la Guardia Civil hay sin contar los dos policías de Benavente, hay 17, es decir 128 mujeres para cada agente".

"Esto es imperdonable. Entonces, menos eslóganes feministas a la entrada de Benavente y más proteger a las mujeres con políticas contundentes.

Ocupas, cárcel y video cámaras para vigilar

Por último Vázquez ha hablado de ocupación de viviendas y de la situación de la función pública en Zamora. También ha desgranado datos. Según la política popular, en Benavente, "hemos pasado en 2015 con cuatro viviendas ocupadas a cerrar 2021 con 20 viviendas. Es un 400%".

Seguidamente ha hecho una promesa: "Lógicamente si Beatriz es alcaldesa nuestro plan contra la ocupación es que no va a poder empadronar a nadie, a ningún ocupa, pero no solo eso, que si es reincidente se va a ir a la cárcel ese ocupa y a mayores y esas zonas de inseguridad que puedan existir, ella se va a comprometer a poner cámaras donde haga falta".

"El alcalde miente con las subvenciones"

Antes de esta evaluación de Vázquez sobre Benavente y la provincia en materia de seguridad, Beatriz Asensio ha acusado al alcalde de mentir con la subvención denegada por la Diputación para cambiar los focos del campo de fútbol Alfonso Pimentel por otros led y en la subvención no concedida para el solado del parque infantil del barrio San Isidro.

"Las bases de esa subvención se han incumplido. Existen una serie de informes técnicos. El alcalde sabía que incumplía esas bases. Le sobra arrogancia y le falta mucha humildad", ha dicho respecto de la primera.

Sobre el parque infantil Asensio sostiene que "sabía que la subvención no le iba a ser concedida porque ya había sido otorgada esa subvención que ahora ha perdido porque en las bases se decía que ya había obtenido una subvención en una convocatoria anterior"