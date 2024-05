El Zamora CF, preparado para cualquier escenario

Nadie en el Zamora CF quiere que el de este domingo sea el último partido de la temporada 23-24. Con ese objetivo trabaja el equipo rojiblanco desde que el árbitro decretó el final en el Narcís Sala (2-0), y es que el único pensamiento que existe en el club es el de una remontada que todos ven posible. David Movilla tiene claro que todas las iniciativas llevadas a cabo por el club y por los propios aficionados son positivas y confesó "valorar y agradecer" el optimismo que se vive alrededor de este partido, teniendo claro, no obstante, que el máximo nivel de energía tiene que verse el domingo a partir de las 19.30 horas, tanto en el césped como en las gradas. "Prefiero un equipo sobre revolucionado a apático", aseguró el técnico vasco quien, no obstante, considera importante canalizar las ganas y rabia que puedan tener sus pupilos tras el último choque.

De forma paralela, él confirmó que está centrado absolutamente en el rendimiento de la plantilla, para "mejorar lo que no hicimos bien el otro día y buscar soluciones para rendir al máximo" ante un oponente que no será sencillo de batir, como ya demostró en su feudo. "Ellos son un equipo con buen pie y creo que tratarán de llevar el peso el partido, pero aquí no creo que se expongan tanto. Esperamos que salgan con tres centrales, que traten de manejar los tiempos, buscar el gol y parar nuestro ritmo de partido", unas intenciones que el Zamora CF tratará de frenar desde el minuto uno alentados por la afición.

"Quiero a todos los jugadores con los cincos sentidos puestos en el partido. Nosotros trabajamos distintos escenarios y estamos preparados para cualquiera, no hay nada al azar. Atendemos todo y nos preparamos para todo", añadió Movilla quien explicó que siempre tiene un plan b para cualquier circunstancia que pueda surgir como fue la lesión de Juanan en los primeros minutos, que se suma a los lesionados Diego Aguirre y Jesús Muñoz.

Así, dejó claro que "vamos a ir a por el partido como siempre" pero también quiso subrayar que "la ambición se demuestra en el verde". "El domingo vamos a ir a remontar y a ganar el partido. Hay que tirar el muro de las remontadas porque este equipo se lo merece". Con todo, el entrenador confirmó su deseo (y por ello trabaja) de que sus jugadores tengan los pies en el suelo, pero también que vibren alto para poder estar el lunes en el sorteo de la segunda y última eliminatoria por el ascenso. De hecho, ese salto de categoría todos saben que será positivo para la ciudad, a nivel deportivo, y también para mejorar las posibilidades de futuro del Zamora como club.