Isa Pantoja y Alberto Isla, juntos de nuevo

Los niños crecen en todas las casas, no solo en la propia. El pequeño Alberto Isla, hijo de la relación de Isa Pantoja con Alberto Isla, ha vivido estos días un momento muy especial: su Primera Comunión. El sacramento y su celebración ha permitido que la expareja vuelva a reencontrarse y compartir espacio por la felicidad del niño, eso sí, cada uno con su pareja: Isa con Asraf y Alberto con su novia.

Las redes sociales, plataforma en la que la hija de la tonadillera se mueve con frecuencia para contar sus episodios más importantes, no ha dado cuenta por el momento del acontecimiento dado que existe una exclusiva con una revista del corazón, Lecturas.

¿Ha estado Isabel Pantoja? ¿Por qué no ha ido Anabel?

Respuesta rápida: no. Ni siquiera ha habido invitación ya que la relación entre madre e hija es nula. Tampoco fue a su boda ni al bautizo de su hijo, de modo que no es de extrañar que a este acto tampoco haya asistido. A la que sí esperaban y no ha dado señales de vida por la comunión ha sido Anabel Pantoja, con una muy buena relación con su prima, aunque también con su tía. El motivo ha sido un viaje de la influencer a Estados Unidos. La comunión se celebró en el Puerto de Santa María pero unas horas después cogía un vuelo a Nueva York desde Madrid, por lo que apenas tenía tiempo físico para asistir. Sí estuvo, en cambio, su inseparable Dulce.