La madre del hostelero tiroteado en el Bar Marta: "Mi hijo volvió a nacer, la bala le pasó cerca del corazón"

"Podía haber ocurrido una desgracia mayor, había gente en la terraza y dos camareras". Lo piensa, "no entiendo cómo alguien puede hacer daño, ni yo ni mis hijos somos así". Mari acababa de irse del bar minutos antes del suceso, "me llamó la camarera, "han pegado un tiro a Óscar", me dijo, y me paralicé". La dueña del Marta se puso en lo peor. Su hijo, también: "decid a mi madre que la quiero mucho y que me perdone por discutir".

Esas fueron las últimas palabras de Óscar Blanco antes caer al suelo herido de gravedad a la entrada de la cocina, al final de la barra, y antes de quedarse inconsciente por la abundante pérdida de sangre que le provocó la herida que trataba de taponar con una chaqueta una de las camareras, "la pobre está fatal y la otra también, todos estamos muy mal", repite una y otra vez Mari.