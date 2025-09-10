Bronce para Jorge Muñiz del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero en el III Acuatlón de Salamanca

El triatleta Jorge Muñiz, del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero, conseguía una excelente tercera posición en su categoría de juveniles en el "III Acuatlón de Salamanca" que otorgaba el último de los títulos de la temporada dentro del circuito de la Federación de Castilla y León de Triatlón.

La prueba Estandar consistía en nadar 1.000 metros por las aguas del Tormes para finalizar con un recorrido de 5.000 metros de carrera a pie que se desarrollaba por la ribera del propio río. El zamorano conseguía el bronce mientras que Alejandro Montalvo se quedaba a las puertas de subir al cajón en la categoría general absoluta consiguiendo la quinta plaza en una disciplina que nombraba a los nuevos campeones de Castilla y León, Ignacio Regalado y María José García.

En la categoría de Open Sprint, Begoña Madrigal también rozaba los metales consiguiendo el cuarto puesto.

En cuanto a la prueba de menores, la "Escuela Triduera", conseguía grandes marcas encabezados por Hugo Almeida que lograba la segunda posición en alevín; Enzo Almeida (4º), Adrián Miguel (5º), y Rodrigo Miguel (6º) en benjamines ponían el resto de buenas noticias a la expedición zamorana.

Por otro lado, el triduero Jorge Herculano conseguía el mejor tiempo en la Cronoescalada Cuesta Cavila de Toro en modalidad MTB, aventajando en escasos segundos a los otros componentes del cajón, en una dura prueba donde se recorren casi 3 kilómetros con la subida final a la famosa cuesta con rampas que alcanzan el 20% de desnivel.

Para finalizar, el Construcciones Martín Peña también participaba en el "IV Triatlón Sprint de Villamuriel". La prueba, con distancias de 780 metros de natación, 21 kilómetros de ciclismo y 5´3 kilómetros de carrera a pie, ponía punto y final a la temporada regional de triatlones y dejaba grandes posiciones para los deportistas zamoranos Alejandro Montalvo (5º), Arturo Cuadrado (52º), Ángel Brioso (58º), Jorge Herculano (62º), José Ángel Pino (64º), David Pérez (72º) y José Luis Prieto (78º).