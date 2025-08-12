Buenas sensaciones para el Triatlón Duero en el Desafío de Castilla y León
El club estuvo representado en diversas pruebas de la Comunidad
P. F.
El Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero dejó buenas sensaciones en varias pruebas en las que estuvo representado por el territorio de la comunidad. En un primer momento estuvieron en el "Desafío Castilla y León", en distancia Short, en Medina de Rioseco, en una competición puntuable para el ranking nacional. El calor sofocante de las últimas fechas complicaba las distancias a completar, siendo 1.500 metros de natación por la dársena del canal, 60 kilómetros en bici de carretera sin drafting y un final de 13,2 kilómetros de carrera por el complejo deportivo de la localidad vallisoletana.
Mas de 300 participantes y en donde los zamoranos Alejandro Montalvo (3h 09´36") y Antonio Gato (3h 59´56") dejaban buenas sensaciones, siendo el guipuzcoano Aimar Murua y la segoviana Marina Muñoz los vencedores finales.
Los "tridueros" participaban también en diferentes pruebas por la provincia, destacando la participación en la "III Kedada Trail" de Cerdillo de Sanabria sobre 10,4 kilómetros, donde Pepe Garretas conseguía el segundo puesto en Veteranos C, escoltado por una amplia representación de la Escuela Triduera que participaba en el mini trail para menores y los absolutos María García, Cristina Folgado, Chisco Serrano, Álvaro Mayo, Jorge Herculano y Noé Almeida.
Para finalizar, Ceferino Francisco competía en el "VI Cross Popular de Torregamones y Jorge Herculano en el "XV Trail de Hermisende", ambos sobre distancias de 10 kilómetros.
