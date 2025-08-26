Construcciones Martín Peña - Triatlón Duero, séptimo en el Campeonato de Castilla y León de Triatlón en modalildad estándar de Lantadilla

El Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero saldó con buena nota su participación en el reciente Campeonato de Castilla y León de Triatlón en modalidad estándar, prueba realizada en la localidad palentina de Lantadilla donde el equipo zamorano finalizó en séptima posición de la general de clubes.

Los "tridueros" acudieron con una amplia representación a la cita con 1.400 metros de natación por las aguas del río Pisuerga, 33 kilómetros de ciclismo y un final de 8,9 kilómetros de carrera a pie. Un grupo de triatletas que consiguió excelentes marcas a nivel individual, lo que impulsó al club en la general de la competición.

Entre los más destacados del conjunto zamorano estuvieron Alba Matilla y Diana Herrero, sexta y séptima en categoría femenina, respectivamente; y Alejandro Montalvo, octavo en categoría masculina. Posiciones que unidas a los grandes tiempos de Arturo Cuadrado, Ángel Brioso y Álvaro Vicente pusieron a Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero entre los mejores en Lantadilla.

Por otra parte, en la prueba Open, el resto de la expedición zamorana cumplía con las expectativas y se situaba en posiciones destacadas dentro de sus respectivas categorías. María García encabezó la representación zamorana con su sexto puesto, seguida por Fran Prada (9º) y Antonio Gato (10º), que se colaron en el "Top-10", mientras que David Pérez (13º), Javier Carracedo (17º), Álvaro Hernández (18º) y José A. Pino (19º) alcanzaron la meta en posiciones avanzadas.

El club, muy satisfecho con estos resultados, saldó un gran fin de semana que redondeó la participación de Ceferino Francisco en la "II Subida al Cerro Santo de Luelmo de Sayago", prueba en la que logró una meritoria cuarta plaza en categoría Veterano C.