Fiestas de Septiembre: De las procesiones a la Zamora Orgullosa, pasando por La Ventana y el mercado medieval

Por delante quedan cuatro semanas para disfrutar de eventos de calle de todo tipo en Zamora gracias a la programación de las Fiestas de Septiembre de la ciudad. El programa festivo lo ha presentado este miércoles por la mañana el concejal de Promoción Económica, David Gago, e incluye actividades para todos los gustos, desde procesiones religiosas, hasta las actividades de visibilización del colectivo LGTBIQ+ de Zamora Orgullosa, pasando por propuestas culturales, conciertos y eventos el mercado de tendencias La Ventana o el Mercado Medieval de Zamora.

El programa de fiestas, que arranca el próximo viernes día 12 con la primera de las rutas teatralizadas conmemorativas del bicentenario del nacimiento del escultor e imaginero Ramón Álvarez, concluirá el próximo 5 de octubre con la feria de coches americanos Pure American Style.

Las fiestas de septiembre, que comienzan tras los actos culturales de la Virgen de la Concha porque ahora la festividad de la patrona se celebra el Lunes de Pentecostés en vez del 8 de septiembre, se han estirado este año más semanas, como ocurre en las anualidades impares en las que no se celebra la feria Fromago.

Este primer fin de semana, junto a las rutas teatralizadas Ramón Álvarez, se incluirán el sábado la procesión de la exaltación de la Cruz, este año con todos los pasos de la cofradía de la Vera Cruz; una actuación vespertina del grupo Aires Rocieros, en la plaza de la Catedral; y un concierto tributo a Los Secretos en la Plaza Mayor, a partir de las 21.00 horas, al que seguirá una macrodiscoteca. El domingo por la tarde habrá desfile de gigantes y cabezudos, un concierto de pequeño rock and roll y la procesión del Señor y la Cruz en el barrio de San Frontis.

El siguiente fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, se instalarán en la plaza de Viriato las food trucks o gastronetas -como se denominan en castellano- del Callejeando Food Fest, mientras que el sábado y el domingo en los jardines del Castillo se desarrollará la novena edición del mercado de tendencias La Ventana Market. A todo ello se suma el sábado el XXII Encuentro de Encajeras por la mañana en La Marina; la Noche en Blanco del Románico de Zamora, con 27 conciertos y actuaciones entre las 20.30 horas hasta las dos de la mañana en distintos espacios emblemáticos de la ciudad; y la procesión popular de la cofradía de la Virgen de la Saleta.

La semana siguiente el protagonismo será para el Mercado Medieval "El Cerco de Zamora" que se celebrará del 25 al 28 de septiembre, al que se suman las representaciones del Cerco de Zamora los días 25 y 26 a cargo de los grupos zamoranos Fantasía y Atrezzo Teatro. El viernes día 26 también se celebrará la gala de los Premios Anuales de la Fundación Caja Rural en Ifeza, que tendrá como plato estrella el concierto gratuito del cantante Raphael. El sábado y el domingo la plaza de Viriato acogerá la segunda edición de la feria de productos Exquisiteza y en distintos emplazamientos del casco antiguo continuarán las representaciones teatralizadas de la historia de la ciudad con los grupos zamoranos Juan del Enzina, Natus y La Tijera, además de la escenificación el domingo del Entierro de los Hijos de Arias Gonzalo a cargo de Capitonis Durii. Una charla motivacional de la asociación de diabéticos a cargo de Enol Sierra el sábado y la celebración de la fiesta de la Virgen de los Herreros y un espectáculo infantil musical a favor de Azadahi el domingo completan la programación de ese fin de semana.

Las fiestas de septiembre concluirán los cinco primeros días de octubre con el programa de Zamora Orgullosa, que incluye un encuentro literario en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales el día 1; la grabación del Pozcast "¿Qué pasa con el orgullo? en el Teatro Principal al día siguiente, con La Caneli y Keunam; o una concentración por los derechos LGTBIQ+ el día 3 en la Plaza Mayor a las 21.00 horas, a la que seguirá una macrodiscoteca. El sábado día 4 se celebrará en las aceñas de Cabañales la séptima edición del Transgress Fest a partir de las 18.00 horas, y entre el viernes y el domingo la Feria de Coches Americanos Pure American Style.

CONSULTE A CONTINUACIÓN EL PROGRAMA COMPLETO DE LAS FIESTAS: