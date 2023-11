La colaboración entre instituciones, clave para fijar talento en Zamora

El camino del éxito no se puede recorrer en solitario. Una máxima que tienen clara todas las instituciones que participaron en el congreso "Razones para quedarnos", quienes coincidieron en la necesidad de sinergias para que el talento se quede en la provincia. Y como señaló la directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Begoña Galache, "no solo son importantes las razones para quedarnos, para exigir las condiciones necesarias que posibiliten retener el talento, puestos de trabajo o habitar con dignidad el mundo rural. No hay que olvidar que también hay razones para venir y vivir en Zamora. Junto a los migrantes que apuestan por esta tierra en ocupaciones dispares dentro de la sanidad, los servicios o la agricultura, la provincia debe ofrecer incentivos suficientes para quedarnos, venir o, por qué no, regresar", invitó.

Un mensaje aplaudido por los asistentes a esta cuarta edición en la que, tras la intervención del presidente vde la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y un descansó para el café, se retomó con las palabras de Fernando Ponzán, director de banca privada de la regional de Castilla y León del Banco Sabadell, quien comenzó agradeciendo a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA la organización de este foro, destacando así la misión de los medios de comunicación de servir de "transmisores" y convertirse en "agentes activos" que propongan las necesidades de la sociedad. Un ambiente adecuado "Cualquier acción para mitigar la despoblación pasa por retener el talento y para ello hay que crear un ambiente adecuado. También es importante formar ese talento en profesiones con futuro, por lo que la universidad y la Formación Profesional deben estar al día de lo que demandan las empresas y estrechar relaciones", sugirió Ponzán. Un mensaje que se repitió en varias ocasiones más durante la mesa redonda —moderada por Luis Garrido, redactor jefe de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA— en la que intervinieron la directora general de Política Económica y Competitividad, Rosa Cuesta; el director general de FP y Régimen Especial, Agustín Sigüenza; el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García Brea y el diputado de Recursos Humanos, Régimen Interior y Fondos Europeo, Ramiro Silva. Educación adaptada Fue el propio Sigüenza quien reiteró esta visión de una educación adaptada a las nuevas circunstancias al señalar que la Formación Profesional se articula en tres palancas: un ajuste de la oferta a la demanda del tejido productivo, una cooperación reforzada "para formar parte de un ecosistema con interacción entre las empresas, los agentes sociales y los centros educativos" y un requerimiento de "calidad y excelencia" en la FP "para proporcionar competencias adecuadas". "La FP en Castilla y León avanza hacia un futuro apasionante, cargado de retos" El director general añadió a este respecto, además, que las personas tienen que estar en el centro de todo el sistema. "El modelo de educación, formación, trabajo y jubilación se ha quedado ya obsoleto con las nuevas competencias", añadió Agustín Sigüenza en su intervención. Programa de atención del talento Por su parte, Rosa Cuesta incidió en otra idea muy interesante, amparada en el programa de atención del talento que tiene en cartera la Consejería de Economía, a raíz de el proceso de cambio y transformación que está sufriendo Castilla y León, "que está dando como resultado una demanda de competencias diversas. Por eso es importante generar un escenario de confianza, porque realmente los jóvenes no conocer en realidad las oportunidades que ofrece esta tierra ni la actual transformación del tejido empresarial", aseguró. "La estrategia del talento hay que vincularla a la de la calidad de vida" Entre esos cambios, el sector de los cuidados otorga importantes posibilidades laborales de futuro, como recordó Eduardo García Brea, sobre todo en una comunidad con una población tan envejecida "y la mayoría en el ámbito rural", detalló. Con los ejes de actuación de la Junta en este ámbito, aupados por las nuevas tecnologías, las posibilidades laborales se multiplican. "Los servicios sociales requieren profesionales de diferentes cualificaciones, así que se abren nuevas posibilidades", afirmó. Potencial en la tercera edad Por último, Ramiro Silva también subrayó que el elevado número de personas mayores en la provincia es un "potencial" de nuevas oportunidades, "que, a través de la Silver Economy, dará lugar a nuevos proyectos para aprovechar todo ese potencial". En definitiva, todo un abanico de posibilidades con futuro que se abren en Zamora para multiplicar las razones para continuar aquí.