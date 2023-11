La Diputación de Zamora apuesta por una “tierra de oportunidades”

Si Alfonso Fernández Mañueco fue el encargado de inaugurar el evento "Razones para quedarnos", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, el encargado de clausurar esta jornada fue el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, quien destacó la consonancia de todas las instituciones para remar en la misma dirección en beneficio de "una tierra de oportunidades para recibir a gente y para regresar a ella", destacó el dirigente provincial, quien basó este objetivo común en tres pilares firmes: la colaboración institucional, el trabajo diario de la Diputación y el saber que todos los mandatarios —desde los alcaldes hasta los altos cargos— "estamos de paso, por el tiempo que nos han elegido los ciudadanos".

"Yo soy optimista por naturaleza y creo que esta es una provincia con oportunidades, así que hay que olvidar los lamentos y trabajar con políticas activas", como polígono Puerta del Noroeste de Benavente o el plan de industrialización de Tierra de Campos, entre otros ejemplos.

Además de atraer a nuevas empresas, Faúndez advirtió que "también es importante cuidar a las que ya están en el territorio, para que crezcan e innoven". Una labor para que se cuenta con la Diputación Provincial de Zamora y la Junta de Castilla y León.

Contra la amnistía

Tanto Faúndez como Mañueco aprovecharon su intervención para tener unas palabras para referirse a la actualidad política del país, con la proposición de ley de amnistía. Para Faúndez, esta situación "condicionará a la provincia de Zamora" y lamentó que se esté "subastando un país para mantener un sillón", en referencia a la permanencia en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco reiteró que la Junta recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional, "porque la amnistía es un ataque a nuestra Constitución. Sin Constitución no hay ley y, si no hay ley, no hay democracia. Por tanto, no cabe mayor indignidad ni mayor inmoralidad que esta amnistía", justificó el presidente de la Junta, quien denunció también los "privilegios económicos" que conllevará para algunos.