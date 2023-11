La atracción del talento a Castilla y León fue el eje principal de la cuarta edición del congreso "Razones para quedarnos", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO ZAMORA, que este año se celebró en el Teatro Ramos Carrión y contó con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Antes de que subiera al escenario para la apertura institucional de este foro, la nueva directora del periódico, Begoña Galache, daba la bienvenida al público asistente con un breve discurso cargado de significado para poner en valor una tierra que no merece ser olvidada, como más tarde corroboró el propio presidente de la Junta en su discurso.

"El momento de la acción" era el lema de este año de un evento nacido en pleno 2020, el mismo de la pandemia, algo que no frenó al periódico para ponerlo en marcha. "Éramos conscientes de la necesidad de crear un foro anual que sirviera de encuentro a instituciones, profesionales y empresas para unirse como voz de progreso en esta provincia", recordó Galache, quien señaló que, gracias al empuje de este congreso e iniciativas similares, "cada vez son más las razones para quedarnos, para exigir las condiciones necesarias que posibiliten retener talento, puestos de trabajo o habitar con dignidad el mundo rural", reconoció.

Venir y vivir

Pero la directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA no solo se quedó en el concepto de permanecer en la tierra que te ha visto nacer. "No olvidemos que también hay razones para venir. Venir y vivir en Zamora, en las principales ciudades o en los pueblos", invitó. Algo que ya están comenzando a hacer muchos migrantes que apuestan por esta tierra "con ocupaciones dispares dentro de la sanidad, los servicios o la agricultura", puso como ejemplos. "La provincia debe ofrecer incentivos suficientes para quedarnos, venir o, por qué no, regresar", invitó.

Amparándose en los números del Instituto Nacional de Estadística, Galache indicó que existe "una radiografía perfecta" para ese llamamiento a repoblar el territorio: de las 256.913 personas nacidas en Zamora y que residen en España, solo 130.872 lo hacen en la provincia. "Prácticamente, uno de cada dos", apuntó. "Si a esta cifra unimos el padrón de residentes ausentes en el extranjero, nos encontramos con 149.000 mujeres y hombres que no viven en Zamora, aunque tienen un fuerte arraigo con la provincia", advirtió.

Las puertas abiertas

A todo ese colectivo también quiso mandar este mensaje de puertas abiertas "no solo en los meses de verano, cuando el número de habitantes de duplica gracias a la población vinculada, sino a lo largo de todo el año. Para conseguirlo, solo hay que ofrecer razones. Y cada vez, más", concluyó, no sin antes dar las gracias a todas las instituciones y empresas "que hacen posibles eventos como este".