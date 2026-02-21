El Programa Generación Digital llega a Zamora para impulsar la transformación digital de PYMES y autónomos

De la mano de la Escuela de Organización Industrial – EOI (Ministerio de Industria y Turismo), llega a Zamora (capital y provincia) el Programa de carácter gratuito Generación Digital, destinado a que personas autónomas, trabajadoras y/o directivas de una PYME elaboren el Plan de Transformación Digital real de la PYME para la que trabajan o para la que prestan servicio.

El Programa Generación Digital se concibe como un espacio exclusivo de networking y colaboración, de innovación y creatividad, que ofrece nuevas oportunidades profesionales y de negocio, ya que sus participantes entran en relación con los del resto de ediciones en marcha en toda España, en el desarrollo de actividades colaborativas, que incluyen visitas a empresas líderes y referentes en digitalización, tanto presenciales como virtuales en el Metaverso.

Cada persona participante elaborará, asesorada por un tutor experto, el Plan de Digitalización de la PYME para la que trabaja o es directiva o para la que presta servicios como autónoma, aprendiendo a implementar dicho Plan de Digitalización, venciendo la resistencia al cambio en todos los niveles de la organización, orientándola y resolviendo sus retos específicos ante la digitalización y haciéndola así más competitiva.

Se puede consultar más información en este ENLACE, reservar plaza y resolver dudas con el equipo de orientadores del Programa Generación Digital en el teléfono 697 561 607 (también WhatsApp) o vía mail en el correo info@atugeneraciondigital.es.

Con un enfoque eminentemente práctico se trata de conocer para aplicar las herramientas y recursos tecnológicos disponibles en el mercado para digitalizar una empresa, junto con las posibilidades de financiación, ayudas y subvenciones disponibles, todo ello aplicado al sector económico de referencia de la empresa sobre la que cada persona participante realiza su Plan Real de Digitalización. Una vez elaborado el Plan de Digitalización, este es supervisado por la EOI y una vez calificado como apto, su autor obtiene el reconocimiento de esta prestigiosa entidad de formación, como asesor experto en digitalización de empresas.

El Programa Generación Digital forma parte del Plan Nacional de Capacidades Digitales, se desarrolla liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El alumnado del Programa gratuito Generación Digital puede ser autónomos, directivos y trabajadores de PYMES, ya sea con responsabilidad total o parcial sobre un área/departamento o sección, justificando dicho requisito, mediante declaración responsable de la persona interesada o certificado de empresa. Podrán formarse hasta 2 personas por cada PYME.

Metodología y Enfoque

El Programa Generación Digital para PYMES y personas autónomas es un nuevo concepto de formación de vanguardia, un proyecto educativo 4.0 orientado al networking y a fortalecer la red de contactos de sus participantes, mientras elaboran asesorados por personas expertas, el Plan de Digitalización de la PYME para la que trabajan o prestan sus servicios como autónomos/as, participando en:

visitas a empresas líderes en digitalización

líderes en digitalización una comunidad virtual , con empresas participantes de toda España

, con empresas participantes de toda España acciones de crowdsourcing , para compartir proyectos entre empresas y con alumnado en formación

, para compartir proyectos entre empresas y con alumnado en formación un Laboratorio Brainstorming , para impulsar la creatividad en proyectos de digitalización

, para impulsar la creatividad en proyectos de digitalización webinars y masterclass y en el Metaverso en eventos virtuales con ponencias sobre lo último en digitalización de PYMES: Inteligencia Artificial, Chat GPT, Ciberseguridad, junto con jornadas de networking y ferias de empleo donde captar y mostrar talento

y y en el en eventos virtuales con ponencias sobre lo último en digitalización de PYMES: Inteligencia Artificial, Chat GPT, Ciberseguridad, junto con jornadas de networking y ferias de empleo donde captar y mostrar talento jornadas y eventos de la mano de destacados expertos, especializados en el análisis de la última actualidad y novedades en la digitalización de PYMES.

Contenidos

Cada participante en el Programa Generación Digital para PYMES y personas autónomas obtiene una formación de la Escuela de Organización Industrial con una equivalencia a 15 créditos ECTS, se trata de cualificar adecuadamente a todos los participantes para abordar el reto de la digitalización de las PYMES, por ello:

están previstas 136 horas de formación, de ellas 15 serán presenciales y el resto en aula virtual síncrona (retransmisión en directo), y 10 más de mentorización en aula virtual síncrona.

Existen medidas de flexibilización para facilitar el seguimiento de la formación por parte del alumnado.

Está previsto que se desarrollen hasta seis Programas específicos adaptados a seis sectores económicos distintos: Servicios, Comercio, Industria Manufacturera, Actividades Administrativas, Actividades Financieras y de Seguros y Agroalimentario.

El Programa incluye:

talleres prácticos de Realidad Aumentada, Virtual y Mixta y Tecnología Maker

un temario digital, interactivo y descargable

y con el apoyo de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL se tiene acceso a herramientas como:

LENY , un asistente virtual que apoya al alumnado y lo guía durante todo el Programa;

, un asistente virtual que apoya al alumnado y lo guía durante todo el Programa; AURA , con el que las personas participantes entrenan sus habilidades en procesos de selección y en entrevistas personales;

, con el que las personas participantes entrenan sus habilidades en procesos de selección y en entrevistas personales; y MIRO, mural colaborativo que apoyará a los futuros expertos en digitalización de PYMES, para el desarrollo del Plan de Transformación Digital real de la PYME para la que trabajan o prestan sus servicios.

Se plantea una metodología de aprendizaje basada en Proyectos, en Retos, en el Pensamiento, en el Aprender Haciendo, en el Trabajo Colaborativo y la Gamificación. Y se pone a disposición del alumnado una Mediateca con artículos, vídeos y audios, con ejemplos de éxito de transformación digital de empresas reales de todo el mundo y artículos de Social Proof o Prueba social, exponiendo testimonios reales de profesionales digitales que han utilizado las nuevas tecnologías en el desarrollo de su actividad profesional; así como un canal de vídeos cortos, con píldoras educativas sobre últimas tendencias en transformación digital.

FAQS Programa Generación Digital en Zamora ¿Qué es el Programa Generación Digital? El Programa Generación Digital es una formación oficial y gratuita impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI) que permite a personas autónomas, trabajadoras y directivas de PYMES elaborar el Plan de Transformación Digital real de una empresa, adaptado a su sector y necesidades. ¿A quién va dirigido el programa? Autónomos.

Directivos y trabajadores de pequeñas y medianas empresas.

Profesionales con responsabilidad total o parcial sobre un área, departamento o sección de una PYME. Cada empresa puede inscribir hasta dos personas. ¿Dónde se desarrolla la formación? El programa se desarrolla en Zamora capital y provincia, combinando: Sesiones presenciales. Aula virtual en directo. Actividades virtuales y colaborativas con participantes de toda España. ¿Tiene algún coste para los participantes? No. El Programa Generación Digital es completamente gratuito, ya que está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. ¿Qué se aprende durante el programa? Analizar el nivel de digitalización de una PYME.

Diseñar un Plan de Transformación Digital real y aplicable .

. Conocer herramientas tecnológicas, soluciones digitales y ayudas públicas.

Implementar el plan y gestionar el cambio dentro de la empresa. ¿El plan de digitalización se aplica a una empresa real? Sí. Cada participante desarrolla el plan sobre: La empresa en la que trabaja.

La PYME a la que presta servicio como autónomo/a. El plan es supervisado y validado por la EOI. ¿Qué duración tiene la formación? La formación tiene una duración total de 136 horas, distribuidas en: 15 horas presenciales.

Formación en aula virtual síncrona (en directo).

10 horas adicionales de mentorización. Además, existen medidas de flexibilización para facilitar el seguimiento. ¿El programa está adaptado a distintos sectores? Sí. Existen itinerarios específicos para seis sectores económicos: Servicios

Comercio

Industria manufacturera

Actividades administrativas

Actividades financieras y de seguros

Agroalimentario ¿Incluye contenidos sobre Inteligencia Artificial? Sí. El programa incorpora contenidos y herramientas relacionadas con: Inteligencia Artificial.

ChatGPT.

Ciberseguridad.

Realidad Aumentada, Virtual y Mixta.

Tecnología Maker. ¿Qué beneficios profesionales ofrece? Al finalizar el programa: Se obtiene el reconocimiento de la EOI como asesor experto en digitalización de PYMES.

como asesor experto en digitalización de PYMES. Se accede a una comunidad nacional de networking , con empresas y profesionales de toda España.

, con empresas y profesionales de toda España. Se mejora la empleabilidad y la competitividad profesional. ¿Quién organiza y financia el programa? El Programa Generación Digital forma parte del Plan Nacional de Capacidades Digitales y está liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), en colaboración con la EOI. Está integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. ¿Cómo se puede solicitar información o reservar plaza? Las personas interesadas pueden: Llamar o escribir por WhatsApp al 697 561 607 .

. Enviar un correo electrónico a info@atugeneraciondigital.es .

. 🌐 Formulario disponible en este ENLACE