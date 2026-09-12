Ganaderos zamoranos de pura raza: Salamaq premia sus explotaciones y ejemplares de ovino y caprino

Cuatro ganaderos zamoranos han sido reconocidos en el XXXV Concurso Nacional de Ganado Ovino de la Raza Castellana y en la primera edición del certamen de la Raza Caprina de las Mesetas celebrados en el marco de la Feria Salamaq, considerada una de las más importantes del sector agropecuario a nivel nacional y que se ha desarrollado en Salamanca bajo el lema "El corazón del mundo rural".

Los reconocimientos obtenidos ponen en valor el trabajo diario de los cuatro ganaderos zamoranos en sus explotaciones, además de la calidad de los animales presentados a ambos concursos.

Con tan solo 29 años, Joel Pérez Fernández, ha logrado el galardón a la mejor ganadería en el certamen de Ganado Ovino de la Raza Castellana, en el que también ha recibido otros dos reconocimientos, en la categoría de cancines, en la que ha sido distinguido con el primer premio, y con el segundo en la de cancinas.

Desde 2023, Pérez gestiona la ganadería distinguida como la mejor del certamen, una explotación familiar enclavada en Olmillos de Castro, que cuenta con alrededor de 800 ovejas. Para el joven ganadero, los premios obtenidos en Salamaq suponen un importante reconocimiento que, además, "valoran el duro trabajo diario" en su explotación y la "calidad" de los animales que cría.

Por otra parte, en el Concurso Nacional de Ganado Ovino de la Raza Castellana de Salamaq, otras dos ganaderas sayaguesas han sido premiadas por la calidad de sus corderos y corderas. La Granja Biotza, enclavada en Argañín, y que desde hace una década gestiona en solitario Almudena Rodríguez, ha sido reconocida con el primer premio en la categoría de mejores corderas y con el segundo en la de corderos.

Almudena Rodríguez, a la derecha, muestra el reconocimiento obtenido. | CEDIDA

Aunque carecen de dotación económica, para Rodríguez los premios conseguido en Salamanca suponen "un orgullo", después de tener que "empezar de cero" y recorrer un "duro camino" para convertirse en ganadera. En su caso, la alegría es doble porque Rodríguez es salmantina y es consciente de la importancia de la feria Salamaq en el sector agroganadero.

A pesar de la dureza de su trabajo se siente orgullosa de ser ganadera y es optimista respecto al futuro del sector. De hecho, aspira a seguir creciendo y a dimensionar su explotación en la que, en la actualidad, cría y cuida alrededor de 800 ovejas.

Otra ganadera de Sayago, Yolanda Luceña, también ha cosechado un premio en el certamen. En concreto, el jurado del concurso ha otorgado el segundo premio en la categoría de corderas al ejemplar presentado por la ganadera, cuya explotación se localiza en Roelos.

Los éxitos de la ganadería zamorana se extienden a la I edición del Concurso Oficial de la Cabra de las Mesetas, en el que otra sayaguesa, Inés Luengo Peña, ha sumado dos galardones. En concreto, la ganadera que gestiona una explotación caprina en Fariza de Sayago, se ha alzado con el primer premio en la sección de chivas y con el segundo en la categoría de chivatas.

Inés Luengo, junto a su padre César, recoge los dos premios del certamen. | CEDIDA

Destacó Luengo la importancia de ambos galardones, que reconocen el trabajo realizado para cuidar y preservar una raza autóctona que está en peligro de extinción. Esta ganadera de 41 años ha convivido desde que era niña con animales, ya que sus padres regentan una explotación de vacas y ovejas.

En 2018, decidió emprender un camino en solitario y poner en marcha su propia explotación de caprino, en la que cuida alrededor de 200 ejemplares, a los que ordeña cada día, y a los que también acompaña en su pastoreo durante largas jornadas.